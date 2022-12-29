ФОТО | Россия подвергла Украину массированному ракетному обстрелу

Позднее его коллега Михаил Подоляк уточнил, что территорию Украины атаковали 120 ракетами. Уже после окончания обстрела Генштаб ВСУ заявил, что ракет было 69. По словам главы Николаевской области Виталия Кима, помимо ракет, украинскую территорию атаковали иранскими дронами. Предыдущий массированный обстрел Украины произошел 16 декабря.

Известно о повреждениях в Киеве, Львове, Харькове, Одесской и Ивано-Франковской областях. По данным администрации Киева, от обломков сбитой ПВО ракеты пострадали две частных постройки и стоявший рядом автомобиль, травмы получили три человека (среди них 14-летняя девочка). Также повреждены промышленное предприятие и детская площадка.

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что после атаки 90% города осталось без света, возможны перебои с водой. В Харькове и в Одесской области есть попадания в объекты критической инфраструктуры. Также в Одесской и Ивано-Франковской областях, по словам замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, обломки ракет попали в жилые здания, данные о жертвах уточняются.

54 из 69 запущенных по Украине ракет удалось сбить, отчитался Генштаб ВСУ. Над Киевом сбили все 16 запущенных по городу ракет, заявили мэр и городская администрация. Тем не менее, после обстрела 40% потребителей остались без света. „В связи с необходимыми мерами безопасности, принимаемыми энергетиками во время воздушной тревоги“, — объяснил глава Киева Виталий Кличко.

Также ПВО сработало в регионах Украины. В частности, над Николаевской областью сбили пять ракет, над Одесской — 21, но из-за повреждения энергетической инфраструктуры в области ввели экстренные отключения электричества. По той же причины были задержаны поезда в нескольких областях, сообщила „Украинская железная дорога“. В нескольких областях превентивно отключили электроэнергию, чтобы минимизировать потери.