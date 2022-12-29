Новости Эстонии
29.12.2022, 14:45

10 СОВЕТОВ | Что надо знать, если вы все-таки решили запустить на Новый год салют

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ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

В свете приближающейся новогодней ночи департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) напоминает, что прежде чем запускать фейерверки, стоит подумать, а так ли это необходимо. Если вы все-таки решили запустить фейерверк, помните и соблюдайте 10 главных правил безопасности!

„Каждый Новый год не обходится без несчастных случаев, связанных с использованием фейерверков. Статистика показывает, что большинство несчастных случаев при использовании пиротехнических изделий происходит со взрослыми мужчинами или с детьми. Вот почему важно вести себя ответственно и рассказывать детям об опасностях, связанных с использованием фейерверков“, — прокомментировала Ингрид Тейнемаа, руководитель технического отдела TTJA.

TTJA напоминает 10 основных правил безопасности при использовании пиротехники:

  • Использовать пиротехнику только на трезвую голову;

  • прочитайте руководство пользователя изделия и действуйте соответственно;

  • выбирайте время и место правильно (придерживайтесь правила ночного покоя! Исключения из соблюдения требования ночной тишины - в ночь на 1 января, 25 февраля и 24 июня);

  • считайтесь с другими, как людьми, так и животными и обеспечьте их безопасность, если они боятся салютов;

  • установите изделие должным образом (хорошая опора);

  • даже на мгновение не наклоняйтесь над изделием;

  • держитесь на безопасном расстоянии (информация на упаковке изделия);

  • если изделие не загорается, подождите 10-15 минут перед тем, как подойти к нему;

  • если на улице сильный ветер, то стоит отказаться от запуска фейерверка;

  • не оставляйте образовавшийся мусор!

Тейнемаа добавляет, что основными причинами несчастных случаев являются халатность, невнимательность, алкогольное опьянение и неумение обращаться с пиротехническим изделием, например, изделие не было хорошо установлено, у него отсутствовала опора. Изделие без должной опоры может перевернуться и подвергнуть опасности находящихся поблизости людей и здания. Перед запуском салюта стоит задуматься, действительно ли это так необходимо. Если вы все-таки решили запустить фейерверк, то делайте это безопасно!

Вы можете приобрести безопасный и соответствующий требованиям пиротехнический продукт у компании, имеющей соответствующую лицензию на деятельность, в точке продажи в торговом центре или в интернет-магазине. Деятельность частных лиц, торгующих пиротехнической продукцией в социальных сетях, на рынке и на улице, является противозаконной и наказуемой. Кроме того, использование пиротехнических изделий, несоответствующих требованиям, может нанести серьезные травмы или привести к порче имущества.

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