10 СОВЕТОВ | Что надо знать, если вы все-таки решили запустить на Новый год салют

„Каждый Новый год не обходится без несчастных случаев, связанных с использованием фейерверков. Статистика показывает, что большинство несчастных случаев при использовании пиротехнических изделий происходит со взрослыми мужчинами или с детьми. Вот почему важно вести себя ответственно и рассказывать детям об опасностях, связанных с использованием фейерверков“, — прокомментировала Ингрид Тейнемаа, руководитель технического отдела TTJA.

TTJA напоминает 10 основных правил безопасности при использовании пиротехники:

Использовать пиротехнику только на трезвую голову ;

прочитайте руководство пользователя изделия и действуйте соответственно;

выбирайте время и место правильно (придерживайтесь правила ночного покоя! Исключения из соблюдения требования ночной тишины - в ночь на 1 января, 25 февраля и 24 июня);

считайтесь с другими , как людьми, так и животными и обеспечьте их безопасность, если они боятся салютов;

установите изделие должным образом (хорошая опора) ;

даже на мгновение не наклоняйтесь над изделием ;

держитесь на безопасном расстоянии (информация на упаковке изделия);

если изделие не загорается, подождите 10-15 минут перед тем, как подойти к нему;

если на улице сильный ветер, то стоит отказаться от запуска фейерверка ;

не оставляйте образовавшийся мусор!

Тейнемаа добавляет, что основными причинами несчастных случаев являются халатность, невнимательность, алкогольное опьянение и неумение обращаться с пиротехническим изделием, например, изделие не было хорошо установлено, у него отсутствовала опора. Изделие без должной опоры может перевернуться и подвергнуть опасности находящихся поблизости людей и здания. Перед запуском салюта стоит задуматься, действительно ли это так необходимо. Если вы все-таки решили запустить фейерверк, то делайте это безопасно!