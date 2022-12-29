Зарплата гендиректора Департамент полиции и погранохраны вырастет до 7000 евро

„Если мы посмотрим на зарплаты в других государственных учреждениях в целом, то зарплата руководителя Департамента транспорта в настоящее время составляет 7500 евро, а зарплата руководителя Агентства государственных информационных систем - 6900 евро. При этом PPA является одним из крупнейших учреждений Эстонии, но, к сожалению, в следующем году зарплата его руководителя будет ниже, чем у руководителей других более мелких учреждений“, - прокомментировал Лаури Ляэнеметс в интервью ERR.