Зарплата гендиректора Департамент полиции и погранохраны вырастет до 7000 евро(14)
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс на этой неделе утвердил повышение месячного оклада гендиректора Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) Эльмара Вахера до 7000 евро с 1 января, то есть на 700 евро по сравнению с текущим годом, сообщает RusERR.
„Если мы посмотрим на зарплаты в других государственных учреждениях в целом, то зарплата руководителя Департамента транспорта в настоящее время составляет 7500 евро, а зарплата руководителя Агентства государственных информационных систем - 6900 евро. При этом PPA является одним из крупнейших учреждений Эстонии, но, к сожалению, в следующем году зарплата его руководителя будет ниже, чем у руководителей других более мелких учреждений“, - прокомментировал Лаури Ляэнеметс в интервью ERR.
Зарплата главы Спасательного департамента Куно Таммеару вырастет с 5800 до 6400 евро в месяц. Руководитель Центра тревоги Кятлин Алвела будет получать 5800 евро вместо нынешних 5300 евро в месяц.
Также вырастут оклады заместителей гендиректоров Спасательного департамента и PPA, руководители региональных спасательных центров и префектур. Например, идаский префект Тарво Крууп будет получать 5400 евро в месяц вместо нынешних 4500.