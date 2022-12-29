Министерствам выделили 110 млн евро на повышение зарплат

Комментируя размер средств, выделенных министерствам на повышение зарплат, советник службы стратегии Министерства финансов Танель Росс отметил, что с учетом инфляции такое повышение нельзя считать большим или опережающим темп роста зарплат в частном секторе: „Если посмотреть на государство в целом, то мы со стороны правительства и Министерства финансов предусмотрели рост фонда заработной платы в государственном бюджете, но он точно не был очень большим или очень быстрым. Думая, что это также правильно, потому что мы в государстве должны проводить относительно экономную политику“.

Министерства могут сами решать, как распределить выделенные на повышение зарплат деньги в своей сфере управления.

Росс добавил, что зарплаты в государственных учреждениях необходимо корректировать, показывая таким образом людям, что их работа ценится.

„Несомненно, у нас в государственном секторе есть такая проблема, что мы должны справедливо оплачивать труд своих ценных коллег, но это очень во многом зависит от того, сколько поступает налогов и т.д.“, - сказал представитель минфина.

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