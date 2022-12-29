Экономика
29.12.2022, 09:46

Опрос: 55% жителей Эстонии заметили снижение уровня жизни в стране

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Raha
Raha
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В последние годы среди населения неуклонно углубляется мнение о том, что жизнь в Эстонии становится хуже, - об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фирмой Turu-Uuringute по заказу Госканцелярии, которые были опубликованы 29 декабря.

По данным последнего опроса, то, что жизнь в Эстонии ухудшается, считают 55% респондентов, в то время как в прошлом году так считали лишь 37% опрошенных, передает RusERR.

23% посчитали, что жизнь становится лучше, 19% сказали, что ничего не меняется, а еще 3% затруднились с ответом.

Год назад признаки улучшения жизни заметили 33% респондентов, никаких изменений не обнаружили 24%, а еще 7% не сумели озвучить позицию.

В этом году больше всего тех, кто считает, что жизнь ухудшается, относятся к категории лиц с низкими доходами (до 500 евро на члена семьи) - 72%.

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