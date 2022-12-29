Поддержка Европейского Союза жителями Эстонии находится на рекордно высоком уровне(13)
Согласно результатам ежегодного опроса населения, проведенного по заказу Государственной канцелярии и проводимому Turu-uuringute AS, 86% жителей Эстонии поддерживают членство Эстонии в Европейском Союзе. Также были исследованы поддержка единой валюты и понимание и оценка деятельности Эстонии в ЕС.
86% жителей Эстонии поддерживают членство Эстонии в Европейском Союзе, что на 8% больше, чем в 2021 году. Это также самый высокий уровень поддержки с 2000 года. 6% не поддерживают членство Эстонии в Европейском Союзе. 89% жителей Эстонии поддерживают использование евро, что является самым высоким уровнем поддержки единой валюты за всю историю.
Самой важной причиной вступления в Европейский Союз считается возможность жить и работать в других государствах-членах. Кроме того, по мнению респондентов, членство в Европейском Союзе повышает безопасность Эстонии, а Европейский Союз способствует укреплению мира, защите ценностей и повышению благосостояния.
Респонденты также отметили, что Европейский Союз обеспечивает стабильный экономический рост и повышает конкурентоспособность Эстонии. По сравнению с 2021 годом причиной поддержки членства в Европейском Союзе в большей степени считается содействие миру и повышение безопасности Эстонии.
По мнению жителей Эстонии, самое важное, что ассоциируется с Европейским Союзом, — это ценность мира и прав человека, в том числе ценность человеческой жизни, личных свобод, демократии, верховенства закона и солидарности. Важными люди считают основополагающие принципы Европейского Союза, такие как свобода передвижения, совместное управление кризисными ситуациями, защита окружающей среды и устойчивость к изменению климата. По сравнению с 2021 годом больше всего выросла поддержка принципа солидарности государств-членов со странами, страдающими от миграционного давления.
Опрос показал, что, по мнению жителей Эстонии, получать наибольшую поддержку из бюджета Европейского Союза должны сельское хозяйство, развитие сельских районов, безопасность, образование и наука, а также решение энергетического кризиса, вызванного российской агрессией в Украине. 12% жителей Эстонии считают важным поддерживать борьбу с изменением климата.
Три четверти жителей Эстонии обеспокоены последствиями изменения климата, 62% считают, что Эстония должна делать больше для борьбы с изменением климата. 6% респондентов считают самой важной причиной членства Эстонии в Европейском Союзе именно вклад Европейского Союза в борьбу с изменением климата и поддержку защиты окружающей среды. 72% жителей Эстонии связывают Европейский Союз с лидерством в борьбе с изменением климата и защитой окружающей среды.
Почти половина жителей Эстонии отметили что осведомлены о целях и интересах Эстонии в Европейском Союзе, что на 10% больше, чем год назад. Две трети оценивают деятельность Эстонии в Европейском Союзе как успешную, что на 8% больше, чем год назад. Респонденты в основном согласились с тем, что членство Эстонии в Европейском Союзе принесло Эстонии пользу, увеличило благосостояние и помогло справиться с кризисами.
Опрос проводился в октябре и ноябре 2022 года фирмой Turu-uuringute AS по телефону и онлайн. Всего в выборке участвовало 1002 жителя Эстонии старше 15 лет.