Поддержка Европейского Союза жителями Эстонии находится на рекордно высоком уровне

86% жителей Эстонии поддерживают членство Эстонии в Европейском Союзе, что на 8% больше, чем в 2021 году. Это также самый высокий уровень поддержки с 2000 года. 6% не поддерживают членство Эстонии в Европейском Союзе. 89% жителей Эстонии поддерживают использование евро, что является самым высоким уровнем поддержки единой валюты за всю историю.

Самой важной причиной вступления в Европейский Союз считается возможность жить и работать в других государствах-членах. Кроме того, по мнению респондентов, членство в Европейском Союзе повышает безопасность Эстонии, а Европейский Союз способствует укреплению мира, защите ценностей и повышению благосостояния.

Респонденты также отметили, что Европейский Союз обеспечивает стабильный экономический рост и повышает конкурентоспособность Эстонии. По сравнению с 2021 годом причиной поддержки членства в Европейском Союзе в большей степени считается содействие миру и повышение безопасности Эстонии.

По мнению жителей Эстонии, самое важное, что ассоциируется с Европейским Союзом, — это ценность мира и прав человека, в том числе ценность человеческой жизни, личных свобод, демократии, верховенства закона и солидарности. Важными люди считают основополагающие принципы Европейского Союза, такие как свобода передвижения, совместное управление кризисными ситуациями, защита окружающей среды и устойчивость к изменению климата. По сравнению с 2021 годом больше всего выросла поддержка принципа солидарности государств-членов со странами, страдающими от миграционного давления.

Опрос показал, что, по мнению жителей Эстонии, получать наибольшую поддержку из бюджета Европейского Союза должны сельское хозяйство, развитие сельских районов, безопасность, образование и наука, а также решение энергетического кризиса, вызванного российской агрессией в Украине. 12% жителей Эстонии считают важным поддерживать борьбу с изменением климата.