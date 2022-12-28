28.12.2022, 18:32
Арест предпринимателя Николая Осипенко продлен на два месяца(2)
ФОТО: Delfi Meedia
Вируский уездный суд продлил срок пребывания под стражей подозреваемого в коррупции бизнесмена Николая Осипенко еще на два месяца, то есть до 3 марта 2023 года, передает rus.err.
Как мы уже сообщали, по данным правоохранительных органов, Осипенко подкупал чиновников и членов горсобрания, чтобы они принимали благоприятные для него решения.
Помимо Осипенко в коррупционном скандале заподозрены девять членов городского собрания Кохтла-Ярве, пять работников городской управы Кохтла-Ярве, чиновник Нарвской горуправы и три сотрудника компаний, принадлежащих семье Осипенко.
Николай Осипенко находится под стражей с 3 ноября.