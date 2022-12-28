Денис Бородич намерен отсудить у TLT 90 000 евро

Бывший член правления фирмы Отто Попель отсудил у предприятия почти 60 000 евро. Аналогичный иск в суд подал и экс-председатель правления компании Денис Бородич, который рассчитывает на компенсацию в размере 90 000 евро.

И Денис Бородич, и Отто Попель были уволены со своих постов 18 мая с формулировкой „за утрату доверия“, в связи с чем совет компании решил не выплачивать им выходное пособие, которое было предусмотрено трудовыми договорами.

В результате и Отто Попель, и Денис Бородич обратились с жалобами в суд: они не оспаривали решения об увольнении, но настаивали на выплате выходного пособия. Иск Поппеля был удовлетворен еще 11 октября, а по жалобе Бородича решение будет вынесено 3 февраля.

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