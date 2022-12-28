Ночью в Мустамяэ полиция арестовала человека, стрелявшего из стартового пистолета. Он пытался впечатлить женщину

Около часа ночи в полицию поступил вызов на Мустамяэское шоссе, где женщина, выгуливающая собаку, увидела мужчину, который произвел четыре выстрела из предмета, похожего на оружие, в сторону многоквартирного дома. Патрули оперативно отреагировали на вызов увеличенным составом, и вскоре на месте происшествия был задержан 52-летний мужчина. При нем был обнаружен стартовый пистолет, похожий на огнестрельное оружие. После ареста также выяснилось, что мужчина разыскивается тюрьмой за то, что в назначенное время не явился на прием к сотруднику службы криминального надзора.

„Ситуаций, когда люди в неадекватном состоянии используют предмет, похожий на оружие, становится все больше. Согласно тактике безопасности, полицейский будет обращаться с подобным оружию предметом, как если бы это было огнестрельное оружие. Поэтому просто чудо, что до сих пор никто не был серьезно ранен или убит во время задержания“, — сказал руководитель следственного отдела полицейского участка Ляэне-Харью Райго Прантс.

Объясняя свой пугающий поступок, мужчина сказал, что хотел привлечь внимание проживающей в многоквартирном доме женщины и произвести на нее впечатление. В любом случае, внимания женщины он не получил, и в будущем может попытаться произвести впечатление на тюремный персонал.

„Выстрелы/хлопки из любого предмета, похожего на оружие, пусть остаются на экране кинотеатра, но это, конечно, ненормально и недопустимо на городских улицах. Такой поступок ведет к уголовному производству и к реальному лишению свободы“, — добавил Прантс. Согласно вчерашнему решению суда, мужчина, который пытался разыграть на Рождество сцену с предметом, который, по его мнению, был похож на пистолет, должен будет провести следующие шесть дней за решеткой, чтобы обдумать свой поступок.

„Угроза оружием или другим предметом, используемым в качестве оружия, в общественном месте, может повлечь за собой лишение свободы на срок до пяти лет. Для действия, совершенного просто для того, чтобы пошутить или привлечь внимание, это довольно высокая цена. Такой необдуманный поступок может оставить печальный след в дальнейшей жизни виновного, а потому нужно серьезно задуматься, стоит ли оно того“, — добавила прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Эве Соостар.