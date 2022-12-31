ПСИХОЛОГИЯ. ИТОГИ ГОДА | Люди стали больше употреблять алкоголь и стимуляторы: „Это крики о помощи“

Сначала - снижение потребления алкоголя, а сейчас - подъем

Несомненно, крупные кризисы накладывают отпечаток на душевное состояние членов общества, рассказывает директор Института развития здоровья (TAI - Tervise Arengu Instituut - прим. ред) Анника Веймер. Будь то прямое влияние, как пандемия COVID-19, или косвенное, как в случае войны России в Украине и вызванных ею волн беженцев, роста цен и экономии.

В совокупности эти и другие факторы влияют на психическое здоровье, благополучие и способность справляться с трудностями.

„Чем выше напряженность в обществе и чем выше общий уровень стресса, тем больше риск того, что мы обратимся к быстрому решению проблемы - алкоголю, различным табачным изделиям, наркотикам или чему-либо еще“, - говорит Анника.