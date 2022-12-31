ПСИХОЛОГИЯ. ИТОГИ ГОДА | Люди стали больше употреблять алкоголь и стимуляторы: „Это крики о помощи“
Как 2020 год запомнился людям началом пандемии, так и 2022-й для многих останется в памяти годом войны, потрясений и кризисов. О том, как события уходящего года сказались на душевном здоровье жителей Эстонии, рассказывают директор Института развития здоровья Анника Веймер и психолог из центра Peaasi Татьяна Ларина.
Сначала - снижение потребления алкоголя, а сейчас - подъем
Несомненно, крупные кризисы накладывают отпечаток на душевное состояние членов общества, рассказывает директор Института развития здоровья (TAI - Tervise Arengu Instituut - прим. ред) Анника Веймер. Будь то прямое влияние, как пандемия COVID-19, или косвенное, как в случае войны России в Украине и вызванных ею волн беженцев, роста цен и экономии.
В совокупности эти и другие факторы влияют на психическое здоровье, благополучие и способность справляться с трудностями.