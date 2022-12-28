Рийгикогу продлил порядок выплаты компенсаций по больничному листу

Изначально законопроект предусматривал, что действующее временное регулирование станет постоянным. Перед вторым чтением комиссия по социальным делам внесла поправку, согласно которой регулирование будет продлено до конца июня 2023 года. Согласно действующему с начала 2021 года временному порядку выплаты компенсаций по болезни, первый день больничного – это личная ответственность работника; со второго по пятый компенсацию выплачивает работодатель; начиная с шестого дня – Больничная касса. Ранее работодатель выплачивал компенсацию с четвертого по восьмой день больничного, Больничная касса – начиная с девятого дня, а за первые три дня компенсация не выплачивалась.

По словам инициаторов, поправка поможет ограничить распространение инфекционных и вирусных заболеваний, позволяя человеку в случае болезни остаться дома и пройти лечение без потери дохода. Изменение потребует выделить в бюджете Больничной кассы дополнительные средства в объеме 16 миллионов евро.

В прениях от фракций выступили Тынис Мёльдер(Центристская партия) и Прийт Сибул (Isamaa).

За принятие закона проголосовали 54 депутата Рийгикогу, голосов против и воздержавшихся не было.

На сегодня также запланирована третья внеочередная сессия парламента. В ходе третьей сессии повторно будет рассмотрен проект закона о внесении изменений в Закон о компенсациях семьям, Закон о семье и в Закон о трудовом договоре.