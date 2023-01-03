Заключенных рожениц теперь нельзя заковывать в наручники

Согласно постановлению, к мерам пресечения относятся, помимо наручников, „связывающие приспособления, используемые в исключительных обстоятельствах, такие как „смирительные рубашки“ и тому подобное.

Постановление подписала министр юстиции Леа Данилсон-Ярг в конце ноября.

В пояснительной записке законопроекта также содержится рекомендация о том, что руки беременных задержанных могут быть скованы наручниками — например, при доставке в больницу для обследования — только „в крайних случаях, например, если заключенная проявляет физическую агрессию“.

„Физическое сдерживание заключенной, которая беременна и рожает, может представлять опасность для здоровья как женщины, так и ребенка“, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Советник по связям с общественностью тюремной службы Министерства юстиции Лийз Лумисте пояснила, что в течение некоторого времени в тюрьмах „применялся принцип, согласно которому, если уровень опасности низкий, беременных заключенных доставляют на процедуры без наручников, на роды всегда везут без наручников“.

Лумисте говорит, что в прошлом „в случае необходимости наручники применялись и к беременным женщинам“, и добавляет: „Наручники не использовались с первой половины этого года“.

В ушедшем году в Таллиннской тюрьме содержалась одна роженица.