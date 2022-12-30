БЕЖЕНЦЫ. ИТОГИ ГОДА | Смогли ли украинцы адаптироваться и интегрироваться в Эстонии?

На протяжении десяти месяцев Эстония принимает у себя украинских беженцев. Как происходит процесс адаптации и интеграции в эстонское общество тех, кто уехал от войны? Многие ли смогли устроиться на работу, изучать язык и культуру новой для себя страны? И можно ли уже сейчас говорить о том, что интеграция украинцев прошла успешно? Итоги года — в материале RusDelfi.