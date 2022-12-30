БЕЖЕНЦЫ. ИТОГИ ГОДА | Смогли ли украинцы адаптироваться и интегрироваться в Эстонии?(33)
На протяжении десяти месяцев Эстония принимает у себя украинских беженцев. Как происходит процесс адаптации и интеграции в эстонское общество тех, кто уехал от войны? Многие ли смогли устроиться на работу, изучать язык и культуру новой для себя страны? И можно ли уже сейчас говорить о том, что интеграция украинцев прошла успешно? Итоги года — в материале RusDelfi.
120 тысяч беженцев, половина из них — транзитом
С первых дней войны в Украине Эстонское государство стало содействовать тому, чтобы беженцы могли скорее адаптироваться в Эстонии и справляться с повседневной жизнью до тех пор, пока не появится возможность вернуться домой.
По статистике сейчас о своем желании остаться в Эстонии заявили 64 593 украинских военных беженца, из них несовершеннолетних — 16 026.
Всего же за весь период Департамент полиции и погранохраны зарегистрировал прибытие 118 938 беженцев, из которых 54 345 следовали через Эстонию транзитом. Среди прибывших было минимум 27 970 несовершеннолетних, из которых 126 — без сопровождения.