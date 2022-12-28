Печально известный СПГ-терминал прибыл в Финляндию

Речь идет о судне длиной 291 метр и шириной 43 метра. Терминал может вместить до 68 000 тонн сжиженного природного газа. Это первый в Финляндии плавучий СПГ-терминал.

Exemplar покинул Гибралтар незадолго до Рождества. Финляндия арендовала его на десять лет. Общие расходы оценивается в 460 млн евро, то есть около 126 000 в день.

Неразбериха с терминалом

Одной из самых обсуждаемых тем в этом году стало то, кто все-таки получит терминал: Эстония или Финляндия. Согласно первоначальной договоренности, Exemplar должен был разместиться в эстонском порту Палдиски, однако осенью министры экономики Эстонии и Финляндии договорились отправить его в Финляндию, поскольку потребность в газе здесь больше.

Предприятие Alexela, которая строила в Палдиски причал для терминала, обвиняет государство в невыполнении своего обещания.