Задержанный в Ласнамяэ пьяный водитель автобуса получил пять суток ареста

Автобус был остановлен на Лаагна теэ в столичном районе Ласнамяэ. Полиция выявила у водителя признаки алкогольного опьянения и отстранила его от движения.

Во вторник мужчина предстал перед судом. В рамках делопроизводства о проступке ему назначили наказание в виде ареста на пять суток. Также он на пять месяцев был лишен водительских прав.

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