28.12.2022, 10:20
Задержанный в Ласнамяэ пьяный водитель автобуса получил пять суток ареста
ФОТО: Tanel Meos
Харьюский уездный суд во вторник приговорил к пяти суткам ареста за езду в пьяном виде водителя междугороднего автобуса. 25 декабря мужчина, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, вез пассажиров из Таллинна в Раквере, передает RusERR.
Автобус был остановлен на Лаагна теэ в столичном районе Ласнамяэ. Полиция выявила у водителя признаки алкогольного опьянения и отстранила его от движения.
Во вторник мужчина предстал перед судом. В рамках делопроизводства о проступке ему назначили наказание в виде ареста на пять суток. Также он на пять месяцев был лишен водительских прав.