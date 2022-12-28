Новости Эстонии
28.12.2022, 10:20

Задержанный в Ласнамяэ пьяный водитель автобуса получил пять суток ареста

 
Puhumisreid. Pilt on antud loole illustreeriv!
Puhumisreid. Pilt on antud loole illustreeriv!
ФОТО: Tanel Meos

Харьюский уездный суд во вторник приговорил к пяти суткам ареста за езду в пьяном виде водителя междугороднего автобуса. 25 декабря мужчина, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, вез пассажиров из Таллинна в Раквере, передает RusERR.

Автобус был остановлен на Лаагна теэ в столичном районе Ласнамяэ. Полиция выявила у водителя признаки алкогольного опьянения и отстранила его от движения.

Во вторник мужчина предстал перед судом. В рамках делопроизводства о проступке ему назначили наказание в виде ареста на пять суток. Также он на пять месяцев был лишен водительских прав.

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