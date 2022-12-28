Вакцинация от COVID-19 в 2023 году добавлена в государственный план иммунизации

„В части, касающейся программы иммунизации, всем живущим в Эстонии или временно находящимся в ней людям будет обеспечена при необходимости возможность бесплатно вакцинироваться от COVID-19 до 31 декабря 2023 года“, - сообщило министерство.

В минсоцдел отметили, что, по оценке экспертов, в следующем году по-прежнему возможны серьезные волны заболеваемости коронавирусом.

Принятым постановлением вакцины против COVID-19 были включены в государственную программу иммунизации, чтобы и в 2023 году вакцинация от COVID-19 для людей, подверженных риску заболевания, была бы бесплатной.

„Суть постановления в том, что возможность бесплатно вакцинироваться от COVID-19 останется и в следующем году, поскольку опасность распространения вируса никуда не делась. И с этой целью вакцина была добавлена в план иммунизации 2023“, - добавили в министерстве и заверили, что бесплатно вакцинироваться в 2023 году смогут все.

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