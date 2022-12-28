28.12.2022, 08:00
Norstat: к концу года популярность Партии реформ немного снизилась(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Партия реформ 44-ю неделю подряд остается самой популярной политической силой страны, но к концу 2022 года ее поддержка немного снизилась с 32,8% до 32%, выясняется из опросов Института общественных исследований и социологической фирмы Norstat.
.Популярность EKRE за последнюю неделю снизилась с 25% до 24,6%. Рейтинг Центристской партии не изменился, оставшись на отметке 15,5%, передает RusERR.
Четвертое место по-прежнему занимает „Эстония 200“, поддержка которой за неделю выросла с 9,7% до 9,8%.
Рейтинг Isamaa вырос с 6,9 до 7,4%, а социал-демократов с 6,6% до 6,7%.