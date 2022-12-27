Поможем ребенку дышать! 11-летняя девочка с тяжелым генетическим недугом нуждается в чрезвычайно дорогом лекарстве

Нора-Лийза страдает кистозным фиброзом, тяжелой наследственной редкой болезнью, которая повреждает легкие и пищеварительную систему ребенка и может привести к ряду серьезных осложнений. Кистозный фиброз является наиболее распространенным генетическим заболеванием, укорачивающим жизнь представителей европеоидной расы, и, к сожалению, вылечиться от этого заболевания нельзя.

Однако есть препараты – „Кафтрио“ и „Ивакафтор“ – которые облегчают симптомы болезни до такой степени, что ребенок может вести нормальный образ жизни. Больничная касса не финансирует лечение, а сама семья не может позволить себе необходимые лекарства для ребенка – цена необходимых лекарств вместе с уплаченным государству НДС достигает 228 600 евро в год.

Норе-Лийзе, которой сейчас 11 лет, диагностировали тяжелое наследственное заболевание шесть лет назад. Ее мама Энели говорит, что хотя врачи и подозревали кистозный фиброз, шок все же был велик:

„Я помню, как мы впервые поехали в Тарту с направлением в руках. Было два подозрения на диагноз: кистозный фиброз и хронический бронхит. Как обычно в наши дни, я отправилась в Google, чтобы узнать, что это за болезни. Первое, что я нашла, это кистозный фиброз, и тут же появилась статья о том, что кистозный фиброз — это болезнь, сокращающая жизнь, а средняя продолжительность жизни человека с этим заболеванием составляет всего 16 лет. На мои глаза сразу навернулись слезы, и до конца пути я, скрестив пальцы, надеялась, что у нее хронический бронхит, что это не кистозный фиброз, в случае которого я даже не буду знать, как долго вообще у меня будет этот ребенок. . Но вышло иначе…“