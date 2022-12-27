Газета Le Monde считает подозрительным дружественное Катару голосование Урмаса Паэта и Андруса Ансипа в Европарламенте
Французская газета Le Monde задается вопросом: в какой мере Катару удалось с помощью коррупции повлиять на европейскую демократию. При этом Le Monde приводит вызывающие вопросы результаты голосования Урмаса Паэта и Андруса Ансипа в Европарламенте по вопросу Катара. Ансип считает нападки на Катар двуличными, а Паэт полагает важным в этом контексте учитывать аспект агрессии России против Украины, пишет Delfi.
К настоящему моменту в прессу попали только имена тех членов Европарламента, которых подозревают в коррупции. Это Ева Кайли (Греция), Марк Тарабелла и Мари Арена (Бельгия), а также Алессандра Моретти и Андреа Коццолино (Италия). Все они являются членами умеренных левых фракций. Однако, как пишет Le Monde, анализ результатов голосования показывает, что это далеко не единственные, кто занимал в отношении Катара в последние месяцы сговорчивую позицию.