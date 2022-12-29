Российский клиент: Эстония — Сомали? Viking Line занимается пиратством, присваивая себе деньги клиентов

Россиянин Александр Сосновский в начале сентября приобрел билет на паром компании Viking Line из Хельсинки в Таллинн. „Оплатил все своей картой белорусского банка. А так как ситуация в мире была нестабильная, я купил полностью возвратный тариф, доплатив 6 евро, — рассказывает Александр. — Спустя некоторое время границы закрылись, я понял, что не попаду в Финляндию и, соответственно, мое путешествие невозможно“. Почему до сих пор россиянину не вернули деньги, в материале RusDelfi.