Российский клиент: Эстония — Сомали? Viking Line занимается пиратством, присваивая себе деньги клиентов(12)
Россиянин Александр Сосновский в начале сентября приобрел билет на паром компании Viking Line из Хельсинки в Таллинн. „Оплатил все своей картой белорусского банка. А так как ситуация в мире была нестабильная, я купил полностью возвратный тариф, доплатив 6 евро, — рассказывает Александр. — Спустя некоторое время границы закрылись, я понял, что не попаду в Финляндию и, соответственно, мое путешествие невозможно“. Почему до сих пор россиянину не вернули деньги, в материале RusDelfi.
23 сентября мужчина подал заявку на аннулирование брони и возврат денег. „И какого было мое удивление, когда представители компании заявили, что из-за санкций они не могут осуществить переводы в Россию и Беларусь“, — рассказывает Александр.
В письме было указано, что, „к сожалению, на данный момент выплаты денежных средств остановлены, для граждан проживающих в России, Беларуси или являющихся гражданами России. Также не осуществляем переводы в другие страны банка, если Вы являетесь гражданами России, и не осуществляем переводы на третьих лиц. Это не решение компании Viking Line, а следствие ситуации, происходящей в Европе“.
Сейчас сумма потери составляет 86,80 евро, 6 из них — это стоимость страховки. „Компания мне предлагала дать ваучер на поездку сроком на шесть месяцев, но этот вариант не подходит, потому что границы закрыты, и едва ли я смогу им воспользоваться“, — рассказывает Александр.
„Насколько вся эта ситуация правомерна? — задается вопросом россиянин.