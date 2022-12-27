Эксперт о текущей ситуации на рынке труда: в глаза бросается одна новая тенденция

При поиске дополнительной рабочей силы предприятия в первую очередь осматривают ряды своих людей - не заинтересованы ли они в сверхурочной работе. „Часто делают предложение членам семей сотрудников, и только после этого работодатели уже отправляются в компании по аренде рабочей силы, — говорит Кадак. - Логистика требует чуть более специфических навыков и физической силы, там предпочтение отдается наемным кадрам с опытом“.

По ее словам, это касается не только сфер с высокой текучестью кадров, таких как торговля или сфера услуг: „Также сложнее стало найти офисных работников на короткий период — например, ассистентов или бухгалтеров“.

„Люди ищут стабильную работу с более высоким доходом, и стало значительно меньше людей, образ жизни которых состоит в том, чтобы жить на краткосрочных заработках. В наше время важна постоянная работа“, - говорит эксперт.

Перед Рождеством интерес к возможностям краткосрочной работы продолжает расти, но по сравнению с предыдущими годами, количество соискателей, по словам Керли Кадак, все же меньше.

„На такие работы с радостью принимают и учащихся, которые могут заработать на карманные расходы, расчищая снег. Дворники - это, как правило, пожилые люди, и уборка большого количества снега зачастую для них непосильна, но для школьников это как раз подходящая работа, — говорит Кадак. - Если водителям крупной снегоуборочной техники приходится работать ночью, то тротуары и придомовую территорию можно убирать по гибкому графику и делать это параллельно с учебой вшколе“.

„Серьезных изменений по сравнению с прошлыми годами нет, но одна новая тенденция бросилась в глаза – это высокий спрос на помощников дворников и в целом по работникам зимней уборки. Запросов к нам поступает довольно много, и это можно объяснить ранней и снежной зимой, потому что постоянный снежный покров сохраняется уже с ноября“, - сказала Кадак. По словам эксперта, для борьбы со снегом и льдом необходима именно краткосрочная рабочая сила, потому что неизвестно, как долго продержатся такие зимние условия.

Несмотря на экономический спад, в декабре потребление увеличивается, и наем дополнительной рабочей силы становится актуальным как в торговле, так и в логистике.

В этом году более молодые люди также заинтересованы в краткосрочной работе. „Если в прошлом году мы видели достаточно пенсионеров, которые хотели немного подзаработать на праздники и при этом поработать среди людей, то в этот раз пожилых людей стало меньше. Не исключено, что большую роль в этом играет большое распространение вирусных заболеваний. В этом году, помимо COVID, бушует опасный штамм гриппа, а пожилые люди подвергаются большему риску заболеть. Возможно, весной-летом они снова вернутся на рынок труда“, — считает Кадак.

Представители другой культуры облегчают ситуацию

Украинцы, приехавшие сюда от войны, тоже подходят для подработки во время Рождества — не везде нужно хорошее знание эстонского языка, и уж точно можно просто выучить определенные термины, необходимые для работы. Судя по опыту Керли Кадак, многие прибывшие сюда беженцы заинтересованы именно в краткосрочных договорах, потому что они еще не решили для себя, как долго они хотят оставаться в нашей стране.

„Те, кто прибыл с семьями, чьи дети получили место в школе или детском саду, опять же более заинтересованы в длительных трудовых отношениях“, — добавляет Кадак.

Но разве не все хотят быть дома со своей семьей, а не на работе во время Рождества? Керли Кадак соглашается, что это один из самых важных праздников, но не на каждом рабочем месте есть возможность всем работникам одновременно быть дома и наслаждаться рождественским ужином.

„Составить рабочий график немного проще, когда в команде есть люди как эстонского, так и русского происхождения, потому что русские празднуют Рождество в январе. Но поскольку за работу в праздники платят вдвойне, то находятся и те, которые захотят поработать и в эти дни“, — объясняет Кадак.

Она ободряет тех, кто отправляется на подработку до и во время Рождества: даже если на каком-то предприятии с наступлением нового года работы станет меньше, то в случае арендованных работников действует бессрочный трудовой договор и человек может найти работу в другом месте. „Если есть желание, то можно сделать небольшой перерыв в работе, а затем продолжить. Ведь даже несмотря на то, что экономический кризис и рост цен приводит и к сокращениям и к банкротствам, потребность в рабочей силе никуда не исчезла“.