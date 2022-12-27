ЧП и криминал
27.12.2022, 20:05

Присвоившая более 125 000 евро бухгалтер удивила прокурора

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ПРИНУДИТЕЛЬНО: Карин Неэмсалу отказывалась являться в суд, и поэтому на заседание суда ее доставили в сопровождении полиции.
ПРИНУДИТЕЛЬНО: Карин Неэмсалу отказывалась являться в суд, и поэтому на заседание суда ее доставили в сопровождении полиции.
ФОТО: Vallo Kruuser | Delfi Meedia

Некоммерческая организация, объединяющее действующие на Балтийском море порты, неожиданно обнаружила, что за несколько лет бухгалтер присвоила свыше 125 000 евро, пишет издание Eesti Ekspress.

На любом предприятии бухгалтер является своего рода врачом, призванным следить за здоровьем фирмы. Как только где-нибудь обнаружится какой-нибудь сбой, бухгалтер обязан немедленно дать об этом знать. Словом, на бухгалтере лежит большая ответственность.

В случае, о котором пойдет речь, дела обстояли иным образом. Карин Неэмсалу, бухгалтер некоммерческой организации Baltic Ports Organization, о здоровье фирмы пеклась своеобразно, а именно, она присвоила имущество клиента. Общественности ее имя известно в связи с тем, что ей принадлежит гостиничный комплекс Riverbed Inn, построенный без разрешения в запретной зоне в деревне Канакюла Пярнуского уезда.

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