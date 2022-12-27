Присвоившая более 125 000 евро бухгалтер удивила прокурора

На любом предприятии бухгалтер является своего рода врачом, призванным следить за здоровьем фирмы. Как только где-нибудь обнаружится какой-нибудь сбой, бухгалтер обязан немедленно дать об этом знать. Словом, на бухгалтере лежит большая ответственность.

В случае, о котором пойдет речь, дела обстояли иным образом. Карин Неэмсалу, бухгалтер некоммерческой организации Baltic Ports Organization, о здоровье фирмы пеклась своеобразно, а именно, она присвоила имущество клиента. Общественности ее имя известно в связи с тем, что ей принадлежит гостиничный комплекс Riverbed Inn, построенный без разрешения в запретной зоне в деревне Канакюла Пярнуского уезда.