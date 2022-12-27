ФОТО И ВИДЕО | Северное сияние в Ида-Вирумаа радовало глаз несколько часов!

Сергей Листов вечером во второй день Рождества запечатлел с берега водопада Валасте северное сияние, которое длилось несколько часов.

„Зрелище было в самом деле потрясающим. Я начал фотографировать и снимать на видео в шесть часов вечера и закончил около десяти. Небесный фейерверк с каждым часом становился все более фантастическим“, - описал увиденное Листов.

На фотографиях Листова хорошо видно и звездное небо, над всплохами северного сияния легко можно узнать созвездие Большой медведицы.

В социальных сетях своими фотографиями северного сияния поделились множество людей. По всей видимости, наиболее ярким природное явление было на сей раз в Ида-Вирумаа.

Ниже - видео от Сергея Листова: