Новости Эстонии
27.12.2022, 12:15

ФОТО И ВИДЕО | Северное сияние в Ида-Вирумаа радовало глаз несколько часов!

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Северное сияние у водопада Валасте 26.12.2022
Северное сияние у водопада Валасте 26.12.2022
ФОТО: SERGEI LISTOV

Рождественские праздники в этом году подарили жителям Эстонии возможность наблюдать прекрасные ночные небесные картины.

Сергей Листов вечером во второй день Рождества запечатлел с берега водопада Валасте северное сияние, которое длилось несколько часов.

„Зрелище было в самом деле потрясающим. Я начал фотографировать и снимать на видео в шесть часов вечера и закончил около десяти. Небесный фейерверк с каждым часом становился все более фантастическим“, - описал увиденное Листов.

На фотографиях Листова хорошо видно и звездное небо, над всплохами северного сияния легко можно узнать созвездие Большой медведицы.

В социальных сетях своими фотографиями северного сияния поделились множество людей. По всей видимости, наиболее ярким природное явление было на сей раз в Ида-Вирумаа.

Ниже - видео от Сергея Листова:

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