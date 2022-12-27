Кражи в магазинах на рождественской неделе: шоколад на 256 евро или коньяк на 125 евро

В Эстонии принято отмечать Рождество в семейном кругу за сытным ужином. Из угощений на столе обычно кровяная колбаса, квашеная капуста и многое другое. К сожалению, даже в праздники бывает так, что люди уходят из магазина с товаром, не заплатив за него.