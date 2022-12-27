Кражи в магазинах на рождественской неделе: шоколад на 256 евро или коньяк на 125 евро(2)
На прошлой неделе патрульный экипаж G4S отреагировал на сигнал паники, поступивший из одного магазина в волости Сауэ, где мужчина пытался украсть шоколад на общую сумму 256 евро. В ходе досмотра у него в кармане были обнаружены шприцы и наркотическое вещество. Охранник передал нарушителя полиции.
Из одного таллиннского магазина пытались вынести три бутылки коньяка Hennessy на сумму около 125 евро.
„Также было зафиксировано несколько попыток украсть большое количество продуктов питания с явной целью разнообразить рождественский ужин“, – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.
Самый странный случай произошел перед праздником: компания, ужинавшая в одном тартуском пабе, решила незаметно уйти, бросив своего друга одного с неоплаченным счетом на сумму 102 евро 90 центов. У представителя компании, которому подготовили такой сюрприз, не было денег на оплату счета; делом занялась полиция.