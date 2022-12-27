Внести чипированное животное в общеэстонский регистр может стать проблемой для пользователей Mobiil- и Smart-ID

Большинство эстоноземельцев уже давно перешли на идентификацию в среде электронных услуг с помощью мобильного телефона - используя Smart- или Mobiil-id. Но оказывается, чтобы зарегистрировать своего питомца на общегосударственном портале, нужно иметь под рукой считыватель и ид-карту. RusDelfi выяснил, что проблема в местных самоуправлениях, которые не захотели платить за подобную услугу, посчитав, что ид-карты для идентификации их жителей вполне достаточно.

„Данные в регистре домашних животных принадлежат местным самоуправлениям, в которых проживают владельцы этих животных. Регистром могут пользоваться местные самоуправления и уполномоченные ими ветеринары, клиники для животных и приюты. На сайте нет возможностей для мобильного идентификатора или смарт-идентификатора, поскольку это платная услуга для местных властей. Самоуправления, присоединившиеся к регистру, пока не заинтересованы в увеличении своих расходов, если есть альтернативное (бесплатное) решение в виде входа в систему с помощью ID-карты“, - пояснила RusDelfi Юлле Куусик, представитель Spin TEK AS, предоставляющего услугу на портале регистрации домашних животных.

Впрочем, исключение, все-таки, есть. Столичные власти не поскупились на многообразие возможностей для регистрации питомцев в общей системе, и жители Таллинна могут получить эту услугу с помощью mobil- ID через электронную среду самоуправления.