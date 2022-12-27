Без паники! Истребители союзников тренируются в небе Эстонии(6)
В последнюю неделю уходящего года истребители ВВС Германии дежурного звена авиабазы Эмари проведут серию тренировочных полетов, часть из которых будет проходить на малых высотах, но не ниже 152 метров.
Занятия пройдут 27-го и 28-го, а также 30-го и 31-го декабря в южной и центральной частях страны в промежутке между 09:00 и 17:00. По возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов.
Тренировочные полеты союзников проводятся в соответствии с эстонским законодательством, они согласованы с Транспортным департаментом и Lennuliiklusteeninduse AS.
Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство стран Балтии с 2004 года. Истребители альянса размещены на авиабазах Шауляй и Эмари в Литве и Эстонии соответственно. На данный момент в Эмари дежурит звено истребителей ВВС Германии.