ГАЛЕРЕЯ | „Она такая милая!“ Деды Морозы поздравили медведицу Каролину с 25-летием!

Деды Морозы Тааду, Ууду и Ромми – ежегодно поздравляют Каролину с днем рождения. Каждый год они приносят медведице и другим обитателям парка несколько коробок с едой.

Праздник начался рано утром с небольшого концерта женского хора церкви Марии Магдалины. Наслушавшись песен, именинница побежала к своему вольеру принимать подарки на радость гостям. „Она такая милая!“ – воскликнул один из гостей. Сотни пришедших гостей согласно кивнули.

Поздравлять Каролину с днем ​​рождения – добрая традиция для многих. Однажды на день рождения медведицы пришло около тысячи человек!

На праздничном столе Каролины были и соленые, и сладкие угощения. „Наша медведица – сладкоежка, и она очень любит соты, особенно с личинками пчел внутри“, – объясняет Эллэ Мяэранд.

Еще Каролина любит сырые яйца, особенно перепелиные и утиные. Еще любит рыбу (на ее день рождения была пойманная свежая треска из Норвегии, но вообще медведица предпочитает рыбу, которая уже начала слегка пахнуть)и сладкие ягоды.

В дикой природе медведи обычно живут пару десятков лет, а вот в неволе продолжительность их жизни может доходить до 40 лет. „Сейчас здоровье Каролины в порядке, поэтому мы надеемся отпраздновать и ее 30-летие, и 35-летие, и 40-летие“, – отмечает Мяэранд. Этой зимой медведица, вероятно, не будет впадать в спячку.