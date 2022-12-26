В Таллинне открыл двери первый магазин продуктов с истекающим сроком годности

По словам основателя Sumena Оливера Себастьяна Лампа, рекордный рост цен в обычных магазинах увеличил спрос на более доступную, но на самом деле не менее качественную еду. „Постоянных покупателей уже около тысячи, и многие просили о возможности приехать в магазин, чтобы забрать товар самостоятельно. Из-за большого спроса планируется продолжить расширение за счет физических магазинов“, – сказал Ламп.

„В магазине на Балтийском вокзале изначально будет сто разных категорий товаров. Большинство из них не превысили срок „лучше до“, но приближаются к нему, при этом стоят в разы дешевле обычной цены. Мы расширили ассортимент и теперь можем продавать и товары в тяжелой стеклянной таре, которые иначе было неудобно отправлять в посылочный автомат. В будущем также планируется начать продажу продуктов глубокой заморозки, чтобы люди могли получать отсюда большую часть своей ежедневной продовольственной корзины“, – добавил Ламп.

„Мы получаем товары очень дешево, потому что производители и поставщики не знают, что с этим твоаром делать. Но также дешево и продаем. Например, мы только что начали продавать самый дешевый кофе в Эстонии, которому еще далеко до истечения срока годности“, – сказал Ламп.

„В Эстонии ежегодно выбрасывается около 167 000 тонн продуктов питания на сумму 164 миллиона евро, большую часть которых можно было бы потреблять. Как правило, качество или свойства продуктов питания не ухудшаются в течение месяцев или даже нескольких лет после истечения срока годности. В спасении еды нет ничего постыдного, совсем наоборот. Если человек попробует один раз и увидит, что продукт того же качества, он вернется“, – описывает Ламп.

Компанию Sumena основали два молодых предпринимателями с экологическим мышлением, Йоозеп Кальюла и Оливер Себастьян Ламп. В настоящее время в магазине представлено поярдка 300 категрий товаров: от сладостей и соков до бакалеи, косметических товаров и кормов для домашних животных.