26.12.2022, 12:26
Итоги года: кто из членов Рийгикогу чаще был в командировках? Куда ездили депутаты?(5)
Свен Сестер (Isamaa) ездил в командировки 16 раз и провел за пределами Эстонии 58 дней.
У председателя Рийгикогу Юри Ратаса (Центристская партия) в этом году было 15 командировок общей продолжительностью 40 дней.
Анти Пооламетс (EKRE) побывал в зарубежных командировках 14 раз и провел за пределами Эстонии 50 дней.
В общей сложности 69 членов Рийгикогу посетили 44 страны.
По словам Кангро, больше всего командировок (27) было во Францию. В большинстве случаев командировки были связаны с участием в сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы. Украину парламентарии посетили 18 раз.