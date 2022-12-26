Новости Эстонии
26.12.2022, 12:26

Итоги года: кто из членов Рийгикогу чаще был в командировках? Куда ездили депутаты?

 (5)
Марко Михкельсон
Марко Михкельсон
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Представитель пресс-службы Рийгикогу Карин Кангро сообщила ERR, что в этом году чаще других депутатов Рийгикогу в зарубежные командировки ездил Марко Михкельсон (Партия реформ), который побывал в 28 зарубежных командировках и провел за пределами Эстонии 85 дней, пишет rus.err.

Свен Сестер (Isamaa) ездил в командировки 16 раз и провел за пределами Эстонии 58 дней.

У председателя Рийгикогу Юри Ратаса (Центристская партия) в этом году было 15 командировок общей продолжительностью 40 дней.

Анти Пооламетс (EKRE) побывал в зарубежных командировках 14 раз и провел за пределами Эстонии 50 дней.

В общей сложности 69 членов Рийгикогу посетили 44 страны.

По словам Кангро, больше всего командировок (27) было во Францию. В большинстве случаев командировки были связаны с участием в сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы. Украину парламентарии посетили 18 раз.

Оставить комментарий Читать комментарии (5)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии