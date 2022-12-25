ФОТО | В Какумяэ пьяный мужчина размахивал предметом, похожим на оружие. Его движения напоминали взвод курка

На странице Пыхьясской префектуры в Facebook сообщается, что несколько часов назад в полицию поступило тревожное сообщение из района Какумяэ. Там был замечен мужчина, который, переходя дорогу, достал из кармана предмет, напоминающий оружие, и сделал движение похожее на взвод курка. Затем мужчина направился прямо в торговый центр.

Для полиции такие вызовы всегда имеют наивысший приоритет, и на них реагируют максимально быстро.

Полиция задержала мужчину через несколько минут, после того, как он вышел из того же магазина. Ему дали указания встать на колени и сложить руки за голову. К счастью, мужчина не оказал сопротивления. На него надели наручники и сейчас он находится в центре содержания заключенных.

Руководитель группы Ляэне-Харьюского полицейского участка Штеффен Тамм пояснил, что при задержании полицейские также обнаружили в штанах 41-летнего мужчины муляж пистолета, который издалека действительно выглядит очень реалистично.

„Мужчина, которого мы арестовали, был пьян и не мог вразумительно объяснить свой поступок. Он считал это шуткой. Однако такое поведение создает реальную опасность, потому что люди и полиция не знают, что оружие ненастоящее, и при необходимости могут использовать специальные средства для отражения опасности“, – сказал Тамм.