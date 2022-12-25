В понедельник электричество на бирже подешевеет до 4 центов за киловатт впервые с апреля

По сравнению с воскресеньем тариф снизится более чем вдвое, свидетельствуют данные Nord Pool.

Последний раз биржевая цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне опускалась ниже 4 центов за киловатт-час 10 апреля.

В Латвии и Литве тариф в понедельник будет таким же, как в Эстонии, а в Финляндии - около 3,5 центов за киловатт-час.

К указанным биржевым тарифам для потребителей добавляется налог с оборота.