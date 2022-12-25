25.12.2022, 15:30
В понедельник электричество на бирже подешевеет до 4 центов за киловатт впервые с апреля
ФОТО: | Delfi Meedia
Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в понедельник, 26 декабря, составит 4,15 цента за киловатт-час, пишет rus.err.ee.
По сравнению с воскресеньем тариф снизится более чем вдвое, свидетельствуют данные Nord Pool.
Последний раз биржевая цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне опускалась ниже 4 центов за киловатт-час 10 апреля.
В Латвии и Литве тариф в понедельник будет таким же, как в Эстонии, а в Финляндии - около 3,5 центов за киловатт-час.
К указанным биржевым тарифам для потребителей добавляется налог с оборота.