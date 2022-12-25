Сиккут: покупательная способность жителей Эстонии восстановится через несколько лет

Как предположила Рийна Сиккут в беседе с журналистами Raadio Äripäev, уровень жизни в Эстонии вернется к докоронавирусным показателям не раньше 2025 года.

В то же время темпы роста инфляции в стране в будущем году обещают снизиться, тогда как экономика, если верить последним прогнозам, вернется к росту, заявила министр.

„Нынешняя инфляция, которая составляет более 20%, снизится до 6-7%, однако это означает, что цены, уже достигшие исключительно высокого уровня, вырастут еще на 6-7%“, — пояснила Сиккут.