Недоблокировали: европейские чиновники никак не найдут деньги российского Центробанка(4)
18 декабря в интервью владельцу Delfi Хансу Луйку заместитель директора Центра геоэкономики „Атлантического Совета“ Чарльз Личфилд заявил, что по его данным вместо объявленных $300 млрд власти западных стран смогли заблокировать всего лишь „$80-100 млрд“. Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что страны ЕС заблокировали €300 млрд. Delfi попытался разобраться, сколько всего финансовых средств из валютных резервов, принадлежавших ЦБ на 24 февраля этого года, заблокировано европейскими странами.
30 ноября Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн заявила, очевидно, имея ввиду страны Европейского Союза: „мы заблокировали 300 млрд евро резервов Центрального банка России (ЦБР) и 19 млрд евро, принадлежащих российским олигархам“. В тот же день был опубликован доклад Чарльза Личфилда, в котором он поставил заявления европейских и американских политиков о блокировке $300 миллиардов золотовалютных резервов ЦБР под сомнение. По его словам, американские и иностранные чиновники в личных беседах сообщили ему, что реальный объем „известных, идентифицированных активов“ российского ЦБ составляет менее трети от этой суммы, а для обнаружения остального ведется „напряженная работа“. Согласно опубликованным данным, в Европе эта работа далека от завершения, а сумма заблокированных активов может быть куда меньше суммы, упоминаемой госпожой фон дер Ляйен.
Ищут, не могут найти
Напомним, 28 февраля Минфин США и Совет Европейского Союза запретили своим банкам совершать операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБР, Минфина и Фонда национального благосостояния РФ. Следом под несколько волн санкций попали также и несколько тысяч российских компаний, бизнесменов и чиновников, включая самого Владимира Путина. Все их активы, недвижимость и другое имущество (яхты и самолеты) также было заморожено. С самого начала войны европейские и американские политики высказывали предложение, что российские валютные резервы должны быть конфискованы и использованы для компенсации Украине за ущерб, нанесенный Россией в ходе полномасштабного вторжения. Однако, изъятие принадлежащих частным лицам активов и имущества представляет гораздо более серьезную проблему, чем финансовых средств, принадлежащих государству-агрессору.
Для розыска и блокировки российских активов17 марта Европейская комиссия „для координации усилий по введению санкций против российских и белорусских олигархов“ создала рабочую группу „Заморозить и изъять“ (Freeze and Seize Task Force). В нее вошли представители Европейской комиссии, Европола, Евроюста и государств-членов ЕС.
В тот же день правительства стран „Большой семерки“, Минфин, Минюст, Министерства внутренних дел и торговли США и Еврокомиссия образовали еще одну рабочую группу под названием „Российские элиты, посредники и олигархи“ (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs Task Force, REPO). Членами этой группы стали представители Еврокомиссии, министры юстиции и финансов Франции, Германии, Италии, Канады, Австралии, Японии, Великобритании и США.
29 июня REPO отчиталась, что за 100 дней работы „заблокировала или заморозила“ более $30 млрд активов, принадлежащих россиянам, а также „обездвижила“ активов Российского ЦБ стоимостью в $300 млрд. Однако никакой более подробной информации более REPO не публиковала. Отметим, что в июле еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс жаловался, что страны ЕС неохотно блокируют российские активы, по его словам, лишь 6 из 27 государств заняты этим активно.
А сколько там было?
Все оценки объемов российских золотовалютных резервов с первых дней войны основывались на официальных данных российского ЦБ, опубликованных в январе 2022 года. С тех пор ЦБР убрал их со своего сайта.
Общий объем российских золотовалютных резервов на 18 февраля 2022 года, по данным Financial Times, составлял $630,207 млрд. Из них собственно валютные резервы (находящиеся в ликвидных иностранных валютах) составляли $463,231 млрд. Большую часть этой суммы ($311,272 млрд) составляли ценные бумаги, собственно валюта - $151,959 млрд. Большая часть этой суммы ($94,661 млрд) находилась на счетах в иностранных центральных банках, Международном валютном фонде (МВФ) и в Банке международных расчетов, $57,297 млрд - в частных иностранных банках, $5,235 млрд - в резервной позиции в МВФ, еще $24 млрд хранились в МВФ в качестве „Специальных прав заимствования“ - особого финансового инструмента для межгосударственных расчетов. Еще около $5,4 млрд ЦБР держал в „обратных РЕПО“ - сделках с ценными бумагами с обязательством их обратной продажи. Физически контролировать ЦБР мог только золото, хранящееся в Москве, стоимость которого составляла $132,256 млрд.
Мировой банк оценивал объемы российских золотовалютных запасов на конец 2021 года даже несколько выше - в $632,24 млрд. А все резервы за вычетом стоимости золотых слитков - в $497,55 млрд.
Самые последние данные о том, в каких валютах номинированы иностранные резервы ЦБР относятся к июню 2021 года, когда объем золотовалютных резервов составлял около 592 млрд €. Они так же были опубликованы на сайте российского ЦБ в начале 2022 года и более недоступны (копия имеется в редакции). Согласно этой публикации, на июнь 2021 года 32,2% золотовалютных резервов России были номинированы в евро, 16,4% - в долларах, 6,5% - в британских фунтах и 10% - в других валютах. Более трети резервов хранились в золотых слитках (21,7%) и китайских юанях (13,1%). Географически, 23,7% резервов хранились в Европе - во Франции, Германии и Австрии, 7,1% - в США, 14,2% - Китае, 12,3% - в Японии, 4,1% в Великобритании и 2,2% - в Канаде. Еще 8,4% хранились в „других странах“ без их указания. В сумме в странах Большой семерки и ЕС, даже без учета „других стран“, ЦБР хранил около половины своих золотовалютных резервов (49,4%) то есть как раз около $300 млрд. Из них в Европейских странах, по его собственным данным, хранилось около половины от этой суммы.
Циферки не сходятся
18 ноября, за несколько недель до заявления госпожи Фон Дер Ляйен POlTICO.PRO, корпоративное платное приложение к международному журналу POLITICO, опубликовало внутренний документ Еврокомиссии, якобы полученный его корреспондентом Якобом Ханке Вела. Delfi удалось получить его копию. В 37-страничном документе, датированном 11 ноября и озаглавленном Ukraine work strands Overview (Обзор направлений работы по Украине) перечисляются все виды помощи Украине со стороны ЕС. Подчеркивается, что „Обзор“ не является исчерпывающим (non-exhaustive). Авторство документа и круг ведомств, по которым он распространялся, не указывается.
На 29 странице документа, в частности, говорится, что на начало ноября страны ЕС заморозили „российских активов“ без указания владельца на 67,68 млрд €, большая часть из них - в Бельгии (46,941 млрд €). Еще 33,8 млрд € из активов ЦБР также были заблокированы, но „в настоящее время оцениваются“. „Обзор“ прямо запрещает упоминать эту цифру. В нем также цитируется заявление REPO c указанием суммы „обездвиженных“ активов ЦБР объемом в $300 млрд без указания стран и объемов заблокированных ими средств, что с учетом курсовой разницы.
Delfi попытался выяснить, каков реальный объем резервов ЦБР, заблокированных странами ЕС. На запрос редакции ответила пресс-секретарь Союза Финансовой стабильности, финансовых сервисов и рынков капитала Айкатерини Апостола. По ее словам, общий объем „замороженных“ средств составил всего около 20 млрд €. Комментировать публикацию Politico.Pro госпожа Апостола отказалась и порекомендовала обратиться к национальным властям Бельгии за подробностями о заблокированных там российских резервах.
Ранее попытку выяснить точный объем средств российского ЦБ, замороженных и заблокированных в странах ЕС предпринял депутат Европарламента, заместитель председателя Комитета по иностранным делам Урмас Паэт. Он рассказал Delfi, что еще 5 декабря направил в Еврокомиссию запрос, однако ответа так и не получил. Господин Паэт полагает, что теперь из-за рождественских праздников сможет получить информацию не ранее середины января.