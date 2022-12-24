Недоблокировали: европейские чиновники никак не найдут деньги российского Центробанка

Самые последние данные о том, в каких валютах номинированы иностранные резервы ЦБР относятся к июню 2021 года, когда объем золотовалютных резервов составлял около 592 млрд €. Они так же были опубликованы на сайте российского ЦБ в начале 2022 года и более недоступны (копия имеется в редакции). Согласно этой публикации, на июнь 2021 года 32,2% золотовалютных резервов России были номинированы в евро, 16,4% - в долларах, 6,5% - в британских фунтах и 10% - в других валютах. Более трети резервов хранились в золотых слитках (21,7%) и китайских юанях (13,1%). Географически, 23,7% резервов хранились в Европе - во Франции, Германии и Австрии, 7,1% - в США, 14,2% - Китае, 12,3% - в Японии, 4,1% в Великобритании и 2,2% - в Канаде. Еще 8,4% хранились в „других странах“ без их указания. В сумме в странах Большой семерки и ЕС, даже без учета „других стран“, ЦБР хранил около половины своих золотовалютных резервов (49,4%) то есть как раз около $300 млрд. Из них в Европейских странах, по его собственным данным, хранилось около половины от этой суммы.