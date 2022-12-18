Две недели назад Личфилд обнародовал неожиданные результаты анализа: он установил. что западные центральные банки не в курсе, где находится большая часть валютных резервов России. Эксперт утверждает, что было найдено всего 80-100 млрд активов ЦБ. Остальные 200 млрд заморозить невозможно, если неизвестно, в какой стране они находятся. Но правильно говорить, что российские деньги заблокированы, потому что даже если их удастся обнаружить, Россия не сможет перевести их с западных счетов.

Таким образом, по словам Личфилда, заявления президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а также премьер-министра Эстонии Каи Каллас о „300 млрд заблокированных российских активов“, которые должны быть направлены на восстановление Украины, являются преждевременными.

ХХЛ: Чарльз, ваше открытие о том, что большая часть замороженных в феврале валютных резервов российского Центробанка к ноябрю так и не была найдена, должно быть, поразило участников конференции. Модератор был в полном восторге. Могу добавить, что в Украине уже говорят об этих 300 миллиардах российских денег, которые будут конфискованы определенным образом. С лета в Киеве уже распределена эта сумма на восстановление мостов, больниц, электростанций...

ЧЛ: Именно. Почему такими уверенными словами подогреваются надежды украинцев? Дело в том, что на Западе найдено всего 80-100 миллиардов российской госвалюты. Не 300. Я бы сказал - Урсула фон дер Ляйен и любой государственный деятель, который обещает конфисковать 300 миллиардов в пользу Украины, бежит впереди паровоза. Однако делать это следует не так. Сначала узнайте, на каких счетах эти миллиарды - тогда Россия может начать блокировать или конфисковывать деньги. Европа, США и Швейцария ввели санкции против валютных резервов России 26 февраля. В течение всех последующих месяцев не удавалось выяснить, сколько денег и в какой стране находится. Странно и смешно получается. Смешные вещи происходят в грустные времена.