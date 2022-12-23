ФОТО | В магазине полная стоимость товара оказалась дешевле предложения скидочной карты

Вчера в соцсетях распространилась фотография, на которой видно, что цена килограмма хрустящей медовой утки в Coop составляет 8,99 евро по дисконтной карте. На этикетке видно, что цена для обычного покупателя дешевле - 6,49 евро.

Специалист по коммуникации Coop Маарья Абель объяснила, что в одном из магазинов при печати ценника произошла техническая ошибка. „На данный момент магазин знает об инциденте, и ошибка устранена“, — подтвердила она и добавила, что правильная цена для обычного покупателя составляет 11,65 евро/кг.