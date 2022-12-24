Частные парковки – другие правила: таллиннскому инвалиду выписали штраф. Можно ли было его избежать?

„Я инвалид по движению, жена тоже. Нас таких из-за облучения только двое в Таллинне. Приехал я в октябре в Департамент полиции и погранохраны в Мустамяэ. Нам было назначено время на получение ID-карты, супруге надо было только расписаться. Для инвалидов возле здания только одно место, но оно все время занято человеком, который там работает. И я приткнулся туда, где было свободно.

Не было нас минут семь, не дольше – дошли, забрали карточку, жена расписалась, вернулись к машине. Инвалидное удостоверение у меня есть, все как положено. Но когда жене помогал выйти из машины, оно упало на сиденье. Хотя окна большие, можно и на сиденье увидеть.

Вышли – под стеклом штраф от Europark. Я ходил по парковке, искал того, кто штрафы выписывает, но не нашел. Позвонил по телефону, указанному в квитанции. Дама на том конце провода заявила, что я должен оплатить штраф. Но мы инвалиды, а места для инвалидов там не было. Она перевела звонок на какого-то мужчину. Я объяснил ему ситуацию, что мы инвалиды, но он тоже: „Давай деньги“. И все, бросил трубку.

Вчера пришел еще штраф. В бумажке было 30, а тут уже 45 евро. Но суть не в этом. Нагло ведет себя эта парковочная фирма.

Петр Носырев, Таллинн“

От редакции:

Парковка у бизнес-центра на улице Таммсааре платная, но при регистрации автомобиля в парковочном киоске можно стоять бесплатно в течение двух часов. Парковочные киоски находятся в вестибюле бизнес-центра и Департамента полиции и погранохраны, – комментирует менеджер по работе с клиентами Europark Estonia OÜ Кристийна Романовский. – В этом случае не было ни регистрации в программе парковки транспортного средства, ни оплаты за парковку, а также на приборной панели не было видно парковочной карты инвалида. К сожалению, в данном случае для соблюдения правил парковки не было сделано ничего“.