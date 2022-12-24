Частные парковки – другие правила: таллиннскому инвалиду выписали штраф. Можно ли было его избежать?(3)
В еженедельник „МК-Эстония“ обратился житель Таллинна, которого оштрафовала частная парковочная фирма. После обращения газеты в эту компанию штраф инвалиду отменили.
„Я инвалид по движению, жена тоже. Нас таких из-за облучения только двое в Таллинне. Приехал я в октябре в Департамент полиции и погранохраны в Мустамяэ. Нам было назначено время на получение ID-карты, супруге надо было только расписаться. Для инвалидов возле здания только одно место, но оно все время занято человеком, который там работает. И я приткнулся туда, где было свободно.
Не было нас минут семь, не дольше – дошли, забрали карточку, жена расписалась, вернулись к машине. Инвалидное удостоверение у меня есть, все как положено. Но когда жене помогал выйти из машины, оно упало на сиденье. Хотя окна большие, можно и на сиденье увидеть.
Вышли – под стеклом штраф от Europark. Я ходил по парковке, искал того, кто штрафы выписывает, но не нашел. Позвонил по телефону, указанному в квитанции. Дама на том конце провода заявила, что я должен оплатить штраф. Но мы инвалиды, а места для инвалидов там не было. Она перевела звонок на какого-то мужчину. Я объяснил ему ситуацию, что мы инвалиды, но он тоже: „Давай деньги“. И все, бросил трубку.
Вчера пришел еще штраф. В бумажке было 30, а тут уже 45 евро. Но суть не в этом. Нагло ведет себя эта парковочная фирма.
Петр Носырев, Таллинн“
От редакции:
Парковка у бизнес-центра на улице Таммсааре платная, но при регистрации автомобиля в парковочном киоске можно стоять бесплатно в течение двух часов. Парковочные киоски находятся в вестибюле бизнес-центра и Департамента полиции и погранохраны, – комментирует менеджер по работе с клиентами Europark Estonia OÜ Кристийна Романовский. – В этом случае не было ни регистрации в программе парковки транспортного средства, ни оплаты за парковку, а также на приборной панели не было видно парковочной карты инвалида. К сожалению, в данном случае для соблюдения правил парковки не было сделано ничего“.
Представитель Europark Estonia поясняет, что парковочная карта инвалида дает право парковаться бесплатно только на общественной парковке города Таллинна. Это право не распространяется на частные парковки, т. е. платить за парковку надо даже тем, у кого есть карта инвалида. В ситуациях, когда работники парковки видят автомобиль с инвалидным удостоверением, они, по словам Кристийны Романовский, исходят из того, что клиент действовал добросовестно, и за первое нарушение ограничиваются предупреждением.
„Поэтому мы отдельно обратили внимание на то, что инвалидное удостоверение не действует на частных парковках. В данном случае, к сожалению, на приборной панели автомобиля не было карточки инвалида, – отмечает менеджер по работе с клиентами Europark Estonia. – Квитанция о штрафе содержит информацию о том, как клиент может дать собственное объяснение инцидента и оспорить штраф. Мы всегда готовы рассмотреть дело в индивидуальном порядке. Объяснения, связанные со штрафом, можно подать в течение 14 дней после его получения по адресу vaie.europark.ee. В данном случае нам ничего не подавали. Во время звонка мы можем только поделиться информацией о том, что могло произойти и что можно сделать дальше, но обработать заявление об оспаривании мы можем только после получения заполненной формы“.
Так как это было первое нарушение читателя, в Europark Estonia пошли инвалиду навстречу и после обращения „МК-Эстонии“ аннулировали штраф.
„Будем надеяться, в будущем с парковкой проблем не произойдет“, – заключает Кристийна Романовский.