„Я замерзаю!“ Какой должна быть минимальная температура дома и на работе, и как отстоять свои права на тепло?

„Кроме того, неотапливаемая квартира влияет на окружающие помещения, увеличивая их потребность в отоплении. В частных домах неиспользуемые помещения можно оставить неотапливаемыми, но в этом случае не должно быть выделений влаги, например, сушки белья или полива растений. Также следует проверить, чтобы влага не попадала в помещение через преграды, которые соприкасаются с почвой“, – предупреждает Тальфельдт.

С понижением температуры, по словам профессора, повышается относительная влажность, а в старых зданиях часто образуются мостики изморози, поверхность которых холодная, и на ней образуется плесень.

„В жилых помещениях температура не должна опускаться ниже 18°C, так как это также увеличивает риск появления плесени, – подтверждает профессор Института строительства и архитектуры TalTech, руководитель программы по специальности „Внутренний климат и гидротехника зданий“ Мартин Тальфельдт. – Основной риск образования плесени связан с недостаточной вентиляцией. Механическая вентиляция также должна быть установлена при замене окон и утеплении внешних ограждений. В противном случае пострадают здоровье жителей, их способность к учебе и работе. Проблемы со здоровьем могут быть вызваны плесенью, а также ухудшением качества сна и, как следствие, стрессом“.

Кирси Пруудель отмечает, что человек рискует простудиться в помещении, а также испытывать дискомфорт, если температура воздуха ниже 18°C.

По словам советника по связям с медиа Департамента здоровья Кирси Пруудель, требования к минимальной температуре помещений установлены Постановлением Министра экономики и инфраструктуры № 85 „Требования к жилым помещениям“. В частности, пункт 4 § 4 „Требования к микроклимату помещений“ устанавливает, что в жилых помещениях, отапливаемых сетью централизованного теплоснабжения или котельной, температура воздуха не должна быть ниже 18°C при длительном нахождении там человека.

Все знают, что, когда дома холодно, можно заболеть. Но сколько это – холодно? Есть ли какие-то нормы? Какая температура может навредить как здоровью людей, так и зданию?

„Нужно доказать, что температура ниже 18°C, но это крайне сложно сделать одноразовым замером, – обращает внимание Сухнёва. – Основная проблема на пятых этажах домов с однотрубной системой отопления, туда теплоноситель приходит уже охлажденный на нижних этажах. Если подавать в такие квартиры более горячий теплоноситель, то нижние этажи будут перегреты, а количество киловатт увеличится. Опять появятся недовольные жарой и переплатой. В судах дела по отоплению нерешаемы, нет методики, нет доказательств, нет практики. Так что самый лучший вариант – дополнительный обогреватель“.

Если же дома настолько холодно, что температура упала ниже нормы в 18°C, человек имеет полное право жаловаться и требовать решить проблему.

„Поскольку изменение температуры обогрева помещений в сторону увеличения для конкретного дома выходит за рамки обычного управления, то вопрос решается соглашением, то есть согласием 100% собственников, что исключает судебные споры“, – уточняет Марина Сухнёва.

Если же все 100% жильцов согласны на 24°C, то, по словам юриста, квартирное товарищество может отрегулировать режим теплоузла, и тогда в доме всегда будет поддерживаться более высокая температура.

„В многоквартирном доме люди все разные, кому-то жарко, кому-то холодно при 18°C. Если нет консенсуса, то требовать, например, 24°C нереально, особенно, учитывая нынешние цены. Ведь один согласен платить за жару, а другие будут окна открывать и оплачивать из своего кармана отопление улицы. Пенсионеры опять же не согласны за излишнюю теплоту переплачивать, – комментирует юрист KETA ÕIGUSBÜROO OÜ, магистр права Марина Сухнёва. – Считаю более справедливым выбрать путь дополнительного обогрева своей квартиры для тех, кто любит в маечках дома ходить и способен за тепло много платить. Они наверняка могут позволить себе покупку электрообогревателя“.

18°C – достаточно низкая температура, при которой мало кому может быть комфортно. Что, если по закону все в порядке, но люди продолжают мерзнуть в собственной квартире? Могут ли жильцы требовать более комфортной температуры, которая выше той, что предусмотрена законом?

„Это обеспечивает поступление достаточного количества теплой воды в наиболее удаленные от отопительного прибора помещения, и они не останутся холодными в течение отопительного периода, – констатирует профессор. – Кроме того, должна быть установлена температура отопительной воды, которая зависит от наружной температуры. Начальный график отопления задает проектировщик отопления, но в первый отопительный период он должен быть установлен таким образом, чтобы во всех помещениях в разумных пределах могла быть обеспечена комфортная температура“.

При строительстве или ремонте системы отопления, отмечает Тальфельдт, ее также необходимо сбалансировать. Он поясняет, что при проектировании системы необходимо рассчитать потери тепла по помещениям, выбрать подходящие радиаторы и установить соответствующие расходы отопительной воды с помощью регулирующих клапанов до ввода системы в эксплуатацию.

„При повышении температуры в помещении головка термостата временно перекрывает поток горячей воды через радиатор, и тот охлаждается, а при понижении температуры в помещении жидкость или газ сжимаются, поток воды восстанавливается, и батарея становится теплой, – объясняет принцип действия Мартин Тальфельдт. – Водяное напольное отопление, а в некоторых случаях и радиаторы, используют электрические приводы клапанов отопителя, которые регулируются таким образом, чтобы в помещении была нужная температура. Человек может выбрать желаемую температуру на панели управления термостатом“.

Обычные радиаторные клапаны с навинчивающимися термостатическими головками и цифрами, указывающими различные положения, содержат, по словам профессора, газ или жидкость, которые расширяются или сжимаются при повышении или понижении температуры воздуха.

„В современной системе отопления есть возможность управлять обогревателями в помещениях таким образом, чтобы каждый жилец мог в пределах разумного выбрать подходящую температуру в комнатах своей квартиры, – говорит профессор Института строительства и архитектуры TalTech, руководитель программы по специальности „Внутренний климат и гидротехника зданий“ Мартин Тальфельдт. – Эффективность системы отопления зависит от того, как распределяется тепловая мощность нагревателей по помещениям, сбалансирована ли система отопления и как регулируется температура отопительной воды в системе“.

В многоквартирных домах, особенно в высотных, жалобы соседей часто противоположны: когда одни страдают от холода, другие мучаются от жары. Можно ли сделать так, чтобы у всех дома была комфортная температура?

„В то же время мы понимаем, что в текущей ситуации энергетического кризиса не всегда возможно выполнить все рекомендации, и необходимо найти другие решения, – отмечает она. – Работник и работодатель должны совместно найти те решения, которыми могут помочь справиться с проблемой, но подчеркиваем, что здоровье работника не должно страдать из-за этого. Стоит обсудить температуру, при которой сотрудник может нормально работать. Не исключено, что ему нужно будет надеть более толстый свитер, который, скорее всего, не будет мешать работе и ухудшать самочувствие“.

„В правовых актах не прописано, какая конкретно температура должна быть в рабочих помещениях. Внутренний климат рабочего места – температура и влажность воздуха, а также скорость движения воздуха – должен подходить для выполнения трудового задания, а в рабочем помещении должен быть обеспечен свежий воздух, – отвечает специалист по коммуникации Трудовой инспекции Каролин Лийз Тамм. – При определении подходящего внутреннего климата следует учитывать, сколько людей работает в этом помещении, какова их умственная и физическая нагрузка, какова площадь рабочего помещения, при помощи каких инструментов выполняется работа и каков технологический процесс (часть 4 статьи 6 Закона о гигиене и безопасности труда)“.

Когда холодно не только дома, но и на работе, это вообще беда. В целях экономии некоторые работодатели стали осознанно снижать температуру, вынуждая сотрудников мерзнуть в слабо отапливаемых помещениях. Также некоторые бизнес-центры отключают отопление на выходные, поэтому в начале рабочей недели, пока здание еще не нагрелось, работать в его офисах тоже бывает некомфортно. Есть ли здесь какие-то нарушения трудового законодательства?

„Чтобы обеспечить работоспособность системы отопления, не следует самостоятельно менять радиаторы без консультации с компетентным специалистом, так как это может оставить в помещении прохладу или нарушить работу остальной системы отопления“, – предупреждает Тальфельдт.

Она также, по словам Мартина Тальфельдта, не должна быть слишком высокой, иначе снизится КПД системы отопления.

В Трудовой инспекции подчеркивают, что подходящие решения создаются в сотрудничестве, разумно, учитывая интересы обеих сторон. Так работнику стоит учитывать, что температура рабочего пространства в этом году может быть ниже обычной. Чтобы облегчить ситуацию, например, можно надеть более теплую одежду или самостоятельно придумать другие решения для экономии затрат на электроэнергию. А работодателю следует понимать, что существуют ограничения на то, насколько меньше можно обогревать помещение.

„Не ставьте сотрудника в ситуацию, когда он не может эффективно работать, потому что в помещении слишком холодно. Прислушайтесь к предложениям сотрудников, чтобы решить ситуацию. Важно, что снижение трат на коммунальные услуги не должно происходить за счет здоровья сотрудников, – обращает внимание Каролин Лийз Тамм. – Если на рабочем месте пониженная температура, работодатель должен найти решение, чтобы такая ситуация как можно меньше вредила сотруднику. Должна быть возможность проводить перерывы в теплом помещении для отдыха“.

Перерыв на тепло

В случае проблем Трудовая инспекция рекомендует сначала обратиться к непосредственному руководителю и к уполномоченному или специалисту по рабочей среде. Если устное обращение не изменило ситуацию, то можно обратиться к работодателю письменно, описать проблемы на рабочем месте и предложить возможные решения.

„Пункт 4 части 5 статьи 14 Закона о гигиене и безопасности дает работнику право отказаться от выполнения работы, которая угрожает его здоровью или здоровью других лиц. Если температура в рабочей среде настолько низкая, что возникает опасность здоровью, необходимо прервать работу и отправиться в теплое помещение для восстановления, при необходимости обратиться к врачу“, – рекомендует Тамм.

Она добавляет, что об отказе выполнять работу следует незамедлительно сообщить работодателю или его представителю, а также уполномоченному по рабочей среде.