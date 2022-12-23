23.12.2022, 18:15
Прокуратура хочет продлить арест Николая Осипенко
ФОТО: Delfi Meedia
Прокуратура ходатайствовала о продлении срока содержания под стражей подозреваемого в коррупции бизнесмена Николая Осипенко еще на два месяца, передает rus.err.
В первой половине следующей недели должно стать ясно, удовлетворит ли Вируский уездный суд ходатайство прокуратуры.
Всего в громком коррупционном скандале заподозрены 19 человек: девять членов городского собрания Кохтла-Ярве, пять работников городской управы Кохтла-Ярве, чиновник Нарвской горуправы и три сотрудника компаний, принадлежащих семье Осипенко.
Николай Осипенко был взят под стражу на два месяца в начале ноября.