Погода становится прохладнее, но будет ли Рождество снежным? Отвечает синоптик

Государственная метеорологическая служба сделала предупреждение второго уровня. Это означает, что сегодняшней и завтрашней ночью и утром воскресенья следует ожидать опасную погоду и необычные погодные явления. Синоптик Тайми Пальяк сообщила Delfi, что более серьезное предупреждение было связано с начавшимся сегодня вечером резким падением температуры воздуха в Эстонии.

„Все дороги мокрые, а падение температуры воздуха резкое“, — предупредил Пальяк. „Давая предупреждение, мы также учли загруженность шоссе — до и во время Рождества движение значительно интенсивнее, чем обычно. Дороги в тех местах, где нельзя посыпать песком и солью, станут очень скользкими. Именно это очень быстрое и внезапное изменение объясняет оранжевый уровень предупреждения“.

По словам синоптика, ситуация станет критической уже поздно вечером.

„Когда температура воздуха падает очень быстро, дорожное покрытие так же быстро замерзает“, — сказала Пальяк. „Если на основных дорогах еще можно предотвратить скольжение, то на второстепенных - точно очень скользко. Утром температура воздуха порой будет достигать минус 10 градусов, а это значит, что на дорогах велика вероятность гололеда.

Однако похолодание не приведет к снежному Рождеству, не обнадежила Пальяк.

„В ночь перед завтрашним Сочельником осадки будут довольно слабыми“, - отметила она. „В начале все еще будет идти дождь и мокрый снег. Снега выпадет немного. Может быть, это сделает землю немного ярче и красивее, но кататься на лыжах в ближайшее время не получится“.

По крайней мере, на какое-то время земля покроется снегом сразу после Рождества. „Только ночью ближе ко вторнику выпадет значительное количество снега, может быть 3-5 сантиметров, но, к сожалению, постепенно его сменит дождь, который продолжит идти и во вторник“, - заявила Пальяк. „Поэтому красивый пушистый снег надолго с нами не останется“.

По словам синоптика, о новогодней погоде говорить еще рано.