Погода становится прохладнее, но будет ли Рождество снежным? Отвечает синоптик(1)
Государственная метеорологическая служба сделала предупреждение второго уровня. Это означает, что сегодняшней и завтрашней ночью и утром воскресенья следует ожидать опасную погоду и необычные погодные явления. Синоптик Тайми Пальяк сообщила Delfi, что более серьезное предупреждение было связано с начавшимся сегодня вечером резким падением температуры воздуха в Эстонии.
„Все дороги мокрые, а падение температуры воздуха резкое“, — предупредил Пальяк. „Давая предупреждение, мы также учли загруженность шоссе — до и во время Рождества движение значительно интенсивнее, чем обычно. Дороги в тех местах, где нельзя посыпать песком и солью, станут очень скользкими. Именно это очень быстрое и внезапное изменение объясняет оранжевый уровень предупреждения“.
По словам синоптика, ситуация станет критической уже поздно вечером.
„Когда температура воздуха падает очень быстро, дорожное покрытие так же быстро замерзает“, — сказала Пальяк. „Если на основных дорогах еще можно предотвратить скольжение, то на второстепенных - точно очень скользко. Утром температура воздуха порой будет достигать минус 10 градусов, а это значит, что на дорогах велика вероятность гололеда.
Однако похолодание не приведет к снежному Рождеству, не обнадежила Пальяк.
„В ночь перед завтрашним Сочельником осадки будут довольно слабыми“, - отметила она. „В начале все еще будет идти дождь и мокрый снег. Снега выпадет немного. Может быть, это сделает землю немного ярче и красивее, но кататься на лыжах в ближайшее время не получится“.
По крайней мере, на какое-то время земля покроется снегом сразу после Рождества. „Только ночью ближе ко вторнику выпадет значительное количество снега, может быть 3-5 сантиметров, но, к сожалению, постепенно его сменит дождь, который продолжит идти и во вторник“, - заявила Пальяк. „Поэтому красивый пушистый снег надолго с нами не останется“.
По словам синоптика, о новогодней погоде говорить еще рано.
„На данный момент циклоническая деятельность в Атлантике настолько активна, что пока сложно сказать, какая именно погода будет в новогоднюю ночь. Со вторника по пятницу следующей недели, вероятно, будет идти мокрый снег с дождем. Температура воздуха повысится до 5 градусов“, - сказала синоптик.
Однако надежды на возвращение зимней погоды мало. „Согласно текущей ситуации, видно, что к новому году снова похолодает, но до этого еще достаточно далеко, и за это время прогноз может измениться“, - сказала синоптик.