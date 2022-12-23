Новости Эстонии
23.12.2022, 21:07

Мэр Михаил Кылварт по традиции провозгласит Рождественский мир

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ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

В Рождественский сочельник, 24 декабря, в 12.00 мэр Таллинна Михаил Кылварт провозгласит Рождественский мир, по традиции зачитав горожанам историческое послание из окна Ратуши.

Традиция провозглашения Рождественского мира уходит корнями в XVII век и относится ко временам, когда Эстония, Финляндия и Швеция входили в состав единого государства. Начало традиции было положено в период правления шведской королевы Кристины (1632-1654). Провозглашал мир городской голова или секретарь магистрата города, где находился епископский собор. Провозглашение происходило с балкона одного из гражданских зданий в полдень сочельника

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