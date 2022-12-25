Новый ветропарк станет крупнейшим по мощности в странах Балтии и поможет удвоить производство ветряной энергии в Эстонии

В четверг, 22 декабря, компания Enefit Green приняла окончательное инвестиционное решение о строительстве ветропарка Сопи-Тоотси мощностью 255 мегаватт. Также Enefit Green приняла решение построить в Литве 80-мегаваттный ветропарк Кельме, что является первым этапом проекта развития, состоящего из трех частей. В течение следующих двух лет компания инвестирует в эти проекты почти 450 миллионов евро.

По словам председателя правления Enefit Green Ааво Кярмаса, речь идет о крупнейшей на данный момент инвестиции в возобновляемую энергию в Эстонии. „Ветропарк Сопи-Тоотси станет самой современной и мощной территорией по производству возобновляемой энергии в Эстонии и странах Балтии, он почти удвоит объем производимой в Эстонии в настоящее время ветряной энергии. Объем производства этого парка покрывает 8,5% потребления электроэнергии всей страны и 40% потребности в электроэнергии бытовых потребителей“, – сказал Кярмас.

По словам Кярмаса, состоящий из трех этапов проект Кельме, который строится в Литве, по своему влиянию будет даже больше, чем парк Сопи-Тоотси. „Сейчас мы начинаем строительство первого этапа проекта Кельме в Литве, и в течение следующего года планируем принять инвестиционные решения по следующим частям. В целом ветропарк Кельме добавит на рынок электроэнергии в регионе 320 мегаватт производственных мощностей и большое количество дешевой возобновляемой энергии“, – сказал Кярмас.

В строительство двух парков Enefit Green инвестирует около 450 миллионов евро. Инвестиции в парк Сопи-Тоотси составляют 305 миллионов евро, а в проект Кельме I – 145 миллионов евро. Чтобы обеспечить необходимые инвестиции для строительства обоих парков, Enefit Green заключила долгосрочные договоры купли-продажи электроэнергии. Кроме того, Enefit Green с ветропарком Сопи-Тоотси успешно приняла участие в государственном тендере со снижением цены на 110 гигаватт-часов.