Новый ветропарк станет крупнейшим по мощности в странах Балтии и поможет удвоить производство ветряной энергии в Эстонии(1)
Enefit Green начинает строительство ветропарка Сопи-Тоотси и создает в Эстонии крупнейший на сегодняшний день регион ветряной энергетики. Также начинается строительство нового ветропарка в Литве. В общей сложности Enefit Green инвестирует в возобновляемую энергию около полумиллиарда евро.
В четверг, 22 декабря, компания Enefit Green приняла окончательное инвестиционное решение о строительстве ветропарка Сопи-Тоотси мощностью 255 мегаватт. Также Enefit Green приняла решение построить в Литве 80-мегаваттный ветропарк Кельме, что является первым этапом проекта развития, состоящего из трех частей. В течение следующих двух лет компания инвестирует в эти проекты почти 450 миллионов евро.
По словам председателя правления Enefit Green Ааво Кярмаса, речь идет о крупнейшей на данный момент инвестиции в возобновляемую энергию в Эстонии. „Ветропарк Сопи-Тоотси станет самой современной и мощной территорией по производству возобновляемой энергии в Эстонии и странах Балтии, он почти удвоит объем производимой в Эстонии в настоящее время ветряной энергии. Объем производства этого парка покрывает 8,5% потребления электроэнергии всей страны и 40% потребности в электроэнергии бытовых потребителей“, – сказал Кярмас.
По словам Кярмаса, состоящий из трех этапов проект Кельме, который строится в Литве, по своему влиянию будет даже больше, чем парк Сопи-Тоотси. „Сейчас мы начинаем строительство первого этапа проекта Кельме в Литве, и в течение следующего года планируем принять инвестиционные решения по следующим частям. В целом ветропарк Кельме добавит на рынок электроэнергии в регионе 320 мегаватт производственных мощностей и большое количество дешевой возобновляемой энергии“, – сказал Кярмас.
В строительство двух парков Enefit Green инвестирует около 450 миллионов евро. Инвестиции в парк Сопи-Тоотси составляют 305 миллионов евро, а в проект Кельме I – 145 миллионов евро. Чтобы обеспечить необходимые инвестиции для строительства обоих парков, Enefit Green заключила долгосрочные договоры купли-продажи электроэнергии. Кроме того, Enefit Green с ветропарком Сопи-Тоотси успешно приняла участие в государственном тендере со снижением цены на 110 гигаватт-часов.
В качестве следующих шагов Enefit Green заключит договоры как со строителями обоих ветропарков, так и с поставщиками ветряков. После заключения договоров на обоих объектах начнутся работы по подготовке к строительству. Производство на парках Кельме и Сопи-Тоотси планируется запустить в 2024 году.
Ветропарк Сопи-Тоотси в северном Пярнумаа станет крупнейшим по мощности в странах Балтии. Помимо 255-мегаваттного парка с 38 ветряками, Enefit Green также планирует построить поблизости солнечный парк мощностью около 63 МВт. Инвестиционное решение в отношении солнечного парка запланировано на следующий год.
Ветропарк Келме I расположен в западной части Литвы. Строящийся 80-мегаваттный ветропарк с 14 ветряками будет производить около 266 гигаватт-часов электроэнергии в год. Мощность следующих этапов проекта составит 90 и 150 МВт.
В настоящее время Enefit Green строит еще два ветропарка в Литве, один в Финляндии и один ветряной и солнечный парк в Эстонии. А также два солнечных парка в Польше.
Смотрите видео о ветропарке „Сопи-Тоотси“: (10) Sopi-Tootsi renewable energy area - YouTube