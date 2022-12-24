Эстония снова отправляет военное снаряжение в Украину

„Украина по-прежнему нуждается в нашей помощи и поддержке в противостоянии агрессии России. Наш пакет помощи на этот раз соответствует поступившим из Украины запросам о помощи, а также двусторонним соглашениям Сил обороны и Кайтселийта с их партнерами в Украине“, - сказал министр обороны Ханно Певкур.

Украину поддерживают индивидуальным снаряжением, таким, например, как бронежилеты, баллистические защитные пластины для бронежилетов, полевая форма (в том числе зимняя) и другие предметы одежды и дополнительное снаряжение. Кроме того, в качестве помощи по снаряжению в Украину будут отправлены, например, дроны, комплекты для чистки оружия, дыхательный аппарат для скорой помощи и другое.

Прежде были переданы, например, противотанковая ракетная система Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, техника связи, медицинские средства, средства индивидуальной защиты (каски и пр.) и пакеты с сухой едой. В сотрудничестве с Германией Эстония передала Украине два полевых госпиталя и медицинские средства на сумму около 15 миллионов евро. Третий полевой госпиталь Эстония дарит Украине в сотрудничестве с Нидерландами и Норвегией, которые поддержали проект 7,8 млн евро.