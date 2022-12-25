28 декабря пройдет несколько внеочередных сессий Рийгикогу

На повестке дня отдельных дополнительных внеочередных сессий производство по двум законопроектам. Это новое обсуждение непровозглашенного Президентом Республики Закона о внесении изменений в Закон о компенсациях семьям, Закон о семье и в Закон о трудовом договоре (703 UA) и второе и третье чтение инициированного фракцией Центристской партии Эстонии проекта закона о внесении изменений в Закон о гигиене и безопасности труда и в Закон о медицинском страховании (725 SE).

На повестке дня созванной по предложению 53 депутатов Рийгикогу внеочередной сессии, которая пройдет 28 декабря в 9:00–10:30, – новое обсуждение непровозглашенного Президентом Республики Закона о внесении изменений в Закон о компенсациях семьям, Закон о семье и в Закон о трудовом договоре ( 703 UA ).

Следующая внеочередная сессия, на которой продолжится обсуждение закона (703 UA), созвана по предложению 53 депутатов Рийгикогу и начнется через два часа после окончания внеочередной сессии, созванной по предложению 22 депутатов Рийгикогу и начинающейся 28 декабря в 11:00.

Дальнейшее обсуждение проектов правовых актов пройдет следующим образом:

в случае, если на внеочередной сессии, начинающейся в 9:00, будет завершено новое обсуждение закона (703 UA), но его принятие в неизмененном виде не будет поддержано, на двух последовательных заседаниях будет проведено второе и третье чтение закона (703 UA);

в случае, если на внеочередной сессии, начинающейся в 9:00, новое обсуждение закона (703 UA) завершено не будет, новое обсуждение закона (703 UA) продолжится на трех последовательных заседаниях и, если его принятие в неизмененном виде не будет поддержано, будет проведено второе и третье чтение.

На внеочередной сессии, ранее созванной спикером Рийгикогу по предложению 22 депутатов парламента и начинающейся 28 декабря в 11:00, пройдет второе чтение инициированного фракцией Центристской партии Эстонии проекта закона о внесении изменений в Закон о гигиене и безопасности труда и в Закон о медицинском страховании ( 725 SE ).