Французская телекомпания помогала России транслировать пропаганду в Эстонии
После начала войны французская телекомпания Eutelsat продолжала ретранслировать кремлевские телеканалы в Европе. В частности их трансляция шла на 15 миллионов тарелок через „Триколор“ и „НТВ+“.
Французский спутниковый оператор Eutelsat после начала войны России против Украины в 2022 году все равно продолжал транслировать пропагандистские каналы. Трансляция со спутников велась примерно на 15 миллионов тарелок двух провайдеров: „Триколор“ и „НТВ+“. Эти два клиента Eutelsat передавали сигнал более 300 телеканалов и 50 радиостанций. Помимо РФ, они транслировались на оккупированных территориях Украины и даже в Европе: подписчики из Эстонии, Латвии и Литвы могли получить к ним доступ „из-под полы“, пишет Insider.
На ситуацию внимание обратила организация „Репортеры без границ“, которая требовала разорвать договор с Россией и запретить французской компании транслировать пропаганду. Французский регулятор СМИ принял решение о запрете ретрансляции телеканалов „Россия 1“, „Первый канал“ и „НТВ“ на спутниках Eutelsat только 14 декабря. Eutelsat обязан выполнить решение в течение 7 дней.
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора заверил RusDelfi, что они пытались донести до французских коллег, что нужно запретить Eutelsat ретранслировать пропагандистские каналы. „Мы разъясняли несоответствия содержания каналов законодательству ЕС, какое влияние содержание этих каналов оказывает или может оказать на людей, проживающих в Эстонии“, - ответили в департаменте RusDelfi.