Французская телекомпания помогала России транслировать пропаганду в Эстонии

Французский спутниковый оператор Eutelsat после начала войны России против Украины в 2022 году все равно продолжал транслировать пропагандистские каналы. Трансляция со спутников велась примерно на 15 миллионов тарелок двух провайдеров: „Триколор“ и „НТВ+“. Эти два клиента Eutelsat передавали сигнал более 300 телеканалов и 50 радиостанций. Помимо РФ, они транслировались на оккупированных территориях Украины и даже в Европе: подписчики из Эстонии, Латвии и Литвы могли получить к ним доступ „из-под полы“, пишет Insider.