Закрытие погранпункта ударит по транспортным компаниям и небогатым автовладельцам

Руководитель крупнейшей в Нарве транспортной компании Narva Auto Николай Бурдаков сказал „Нарвской газете“: „Для нас это удар очень сильный – при сложившейся ситуации с очередями. Сейчас очередь забронирована до конца года, но задержка – на трое, на четверо суток от времени бронирования. Сейчас водители ждут дома. Если вся очередь перейдет на южную границу, то эти люди – наши люди – должны будут жить в кабинах“.

„Чтобы въехать в Эстонию пустой фуре, нужно полтора суток, в то время как оформление пустой машины – десять-пятнадцать минут. Всё это создаётся искусственно! Как нам жить, как работать – не знаю. Погранпункт старый, но раньше он пропускал до 150 грузовых машин в сутки, как-то справлялся, а сейчас лишь 35-40 машин.

Значительная часть нарвитян по-прежнему активно использует топливо из Ивангорода, значит, на топливо из их семейных бюджетов может уходить в следующем году вдвое больше денег. Транспортные предприятия ожидают более серьезные трудности.

Большая часть транспорта, пересекающего границу сейчас – легковые автомобили с эстонскими номерами. По словам пограничников двух стран, у большинства водителей пункты назначения – либо Ивангород, либо Санкт-Петербург .

На данный момент разные источники называют разные даты закрытия погранпункта: от 1 апреля до „начала лета“. Некоторые дорожные работы в ивангородском пункте пропуска идут уже сейчас.

В трудоспособном состоянии останется пешеходное отделение. Срок реконструкции – где-то около 3 лет, но ее обещают сделать быстрее, – рассказал ERR глава Ивангорода Виктор Карпенко. – Естественно, в ходе обсуждения Министерство транспорта России выслушало и наше мнение – мы предлагали провести ремонт в объеме „капитального“, не закрывая движение. Однако, как нам сказали, на сегодняшний день это невозможно, потому что изменения будут масштабные, и необходимо полностью закрывать эти направления. Ожидаем, что ремонт начнется в конце весны или начале лета. По крайней мере, так декларируется в Министерстве транспорта и федеральном учреждении Росгранстрой“.

Не получали официального сообщения из России и эстонские государственные организации, хотя принято, что пограничные власти соседних стран извещают друг друга об изменениях.

Учитывая, что от Нарвы до погранпереходов между Эстонией и Псковской областью около 300 км, невозможно угадать время перехода границы и подъехать вовремя, даже имея оплаченное бронирование на определённое время, отмечает Николай Бурдаков. Он волнуется, что многие водители будут отказываться от такой работы. На южной границе, говорит руководитель фирмы, уже сейчас около тысячи машин ждут выезда из Эстонии, есть очереди и на выезде из России, хотя большинство фур из-за санкций возвращаются пустыми.

„Чтобы въехать в Эстонию пустой фуре, нужно полтора суток, в то время как оформление пустой машины – десять-пятнадцать минут. Всё это создаётся искусственно! Как нам жить, как работать – не знаю. Погранпункт старый, но раньше он пропускал до 150 грузовых машин в сутки, как-то справлялся, а сейчас лишь 35-40 машин“.

Руководитель транспортной компании не берётся сказать, по вине какой стороны на границе такие задержки. Но в их искусственности не сомневается.

Реконструкция пришла неожиданно, как зима

Автомобильный пункт пропуска в Ивангороде собирались полностью перестраивать уже много лет назад, поскольку он амортизирован, а его оборудование не соответствует современным требованиям. Но реконструкцию много раз откладывали.

В 2014 году агентство „Рос­граница“, которое отвечало за эксплуатацию всех погранпунктов РФ, сообщало об этом, как о решённом деле – погранпункт собирались перестраивать одновременно с нарвским при помощи европейских фондов.

Но в 2015 году эстонский погранпункт перестроили, а российский – нет. Позже „Рос­граница“ была даже расформирована, а вместо неё создали другую федеральную организацию „Росгранстрой“ в составе Министерства транспорта.

Про планы реконструкции официально не сообщали до 2019-2020 годов. Тогда Минтранс РФ снова поделился планами с прессой, пообещав закончить всё в 2022 году. И реконструкция удачно попала бы на период пандемии, когда границы и так были почти закрыты, но её снова отложили. Теперь, когда всего за несколько месяцев до начала работ о закрытии границы обмолвился губернатор Александр Дрозденко, новость стала для всех неприятным сюрпризом.

Кроме обновления инфраструктуры, агентство „Росгранстрой“ обещает увеличить пропускную способность автомобильного пункта пропуска в Ивангороде до 1800 транспортных средств в сутки (в обе стороны), в т.ч. 1500 легковых машин.

Увеличение на самом деле незначительное: сейчас расчётная пропускная способность ивангородского погранпункта 1400 машин, в т.ч. 1200 легковушек. В реальности на границе часто наблюдаются многочасовые очереди, а реальная пропускная способность по легковушкам примерно вдвое ниже заявленной, по грузовикам – более, чем в два раза ниже.