Новая трамвайная линия в Старый порт и продолжение реализации велосипедной стратегии: что Таллинн сделал в этом году?
В этом году Таллинн начал подготовку к строительству трамвайной линии в Старый порт, заключив с этой целью договор о проектировании и строительстве, также были построены безопасные дороги к нескольким школам, продолжена реализация велосипедной стратегии, также приступили к реконструкции улиц Пронкси, Йыэ и Вана-Каламая.
По словам вице-мэра Владимира Света, главными задачами департамента окружающей среды и коммунального хозяйства являются создание качественного городского пространства и бережное отношение к городской природе. „Каждый человек – прежде всего пешеход, поэтому радует, что при реконструкции улиц на первое место выходят потребности пешеходов. Мы начали формирование совершенно нового, качественного, зеленого городского пространства, лучшим примером которого является улица Вана-Каламая, - отметил Свет. – В то же время, возможности для использования общественного транспорта в городе расширяются: после реконструкции остановки общественного транспорта появятся на улице Пронкси, согласно заключенному договору, вскоре начнется строительство трамвайной линии в Старый порт. На следующий год Таллинн будет носить титул Зеленой столицы Европы, поэтому важно и формирование возможностей для разнообразной физической активности, и систематическая забота об окружающей среде“.
Таллинн – один из немногих столиц в Европе, в которой расположены болота, поэтому особенно важное значение имеет частичное восстановление болота Пяэскюла, которое было начато в этом году. Кроме того, город инициировал формирование природоохранных зон в Какумяэ и Астангу. В этом году в Таллиннском зоопарке построено здание для экспозиции тропического леса Юго-Восточной Азии, начато строительство „Долины тигров“, благодаря чему в зоопарке появятся новые виды животных. В ботаническом саду в этом году после реконструкции открыт альпинарий, это крупнейшая инвестиция, которая поможет ботаническому саду продолжить работу на высоком уровне и радовать посетителей ее результатами.
Крупнейшие дорожные работы в Таллинне в уходящем году проходили на улицах Пронкси и Вана-Каламая, также началось проектирование нескольких важных объектов. Кроме того, продолжилась реализация велосипедной стратегии, построено несколько огражденных велодорожек, повышающих безопасность участников движения. Важнейшим строительным дорожным объектом стал второй этап реконструкции Раннамыйза теэ, в том числе в направлении из города построена новая пешеходно-велосипедная дорожка. Завершилась работа над строительными проектами нескольких крупных объектов, к реализации которых приступят в ближайшие годы. В их числе разноуровневый перекресток Тонди, улица Ластекоду, первый этап реконструкции Петербургского шоссе. В целях повышения безопасности территорий вокруг школ, были реконструированы подъездные дороги к Гимназии Арте и основной школе Кивимяэ.
В ходе реализации велосипедной стратегии для движения велосипедистов и других пользователей мобильного транспорта открыта дорожка, соединяющая улицу Каламая и Рейди теэ. Завершился первый этап строительства пешеходно-велосипедной дорожки из Тондираба в Кадриорг, также приступили ко второму этапу строительства ласнамяэской велодорожки. Помимо строительства пешеходно-велосипедных дорожек и приведения в порядок существующих, в этом году у школ и культурных учреждений установлены сотни стоянок для велосипедов.
В целях экономии электроэнергии и достижения целей, связанных с бережным отношением к природе, Таллинн продолжил переход на светодиодное освещение. В этом году в городе установлено более 5000 светодиодных ламп.
В 2022 году была приведена в порядок территория вокруг пруда Ыйсмяэ, открыта новая семейная игровая площадка в парке Вабадузе, а также новая игровая зона на пляже Инглиранд у „Русалки“, площадка для выгула собак на Мустакиви теэ, а также несколько площа