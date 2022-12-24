Новая трамвайная линия в Старый порт и продолжение реализации велосипедной стратегии: что Таллинн сделал в этом году?

По словам вице-мэра Владимира Света, главными задачами департамента окружающей среды и коммунального хозяйства являются создание качественного городского пространства и бережное отношение к городской природе. „Каждый человек – прежде всего пешеход, поэтому радует, что при реконструкции улиц на первое место выходят потребности пешеходов. Мы начали формирование совершенно нового, качественного, зеленого городского пространства, лучшим примером которого является улица Вана-Каламая, - отметил Свет. – В то же время, возможности для использования общественного транспорта в городе расширяются: после реконструкции остановки общественного транспорта появятся на улице Пронкси, согласно заключенному договору, вскоре начнется строительство трамвайной линии в Старый порт. На следующий год Таллинн будет носить титул Зеленой столицы Европы, поэтому важно и формирование возможностей для разнообразной физической активности, и систематическая забота об окружающей среде“.

Таллинн – один из немногих столиц в Европе, в которой расположены болота, поэтому особенно важное значение имеет частичное восстановление болота Пяэскюла, которое было начато в этом году. Кроме того, город инициировал формирование природоохранных зон в Какумяэ и Астангу. В этом году в Таллиннском зоопарке построено здание для экспозиции тропического леса Юго-Восточной Азии, начато строительство „Долины тигров“, благодаря чему в зоопарке появятся новые виды животных. В ботаническом саду в этом году после реконструкции открыт альпинарий, это крупнейшая инвестиция, которая поможет ботаническому саду продолжить работу на высоком уровне и радовать посетителей ее результатами.