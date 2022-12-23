Руководитель Bigbank: людям следовало бы требовать для своих сбережений процент, равный Euribor

„Если у Вас есть сбережения, которыми Вы не можете или не хотите рисковать, сделайте безопасный выбор – срочный вклад. Если, например, Вы отдаёте свои деньги в пользование банку на один год, было бы справедливо получить доход, аналогичный тому, который банки получают при кредитовании друг друга, т. е. сейчас это примерно 2-3% в год“, – сказала Йонна Пехтер, руководитель Bigbank Eesti, которая считает, что эстонские вкладчики из числа частных лиц молча терпят несправедливую практику, существующую уже много лет.

В Эстонии рынок банкинга долгое время оставался статичным, во многом потому, что у крупных банков была возможность не платить проценты своим клиентам и получать приличную прибыль, давая деньги, полученные практически по нулевой цене, в кредит по значительно более высокой цене. „Сегодня у денег совершенно точно есть цена. Тот, кто хранит сбережения просто на счёте, добровольно оставляет своему домашнему банку весь доход, который мог бы получать в виде процентов. Будь то по незнанию, или из-за лени, результат всё равно один — кто-то другой зарабатывает за Ваш счёт, и виноваты в этом Вы сами“, — сказала Пехтер, которая считает, что пришло время „голосовать ногами“, и просто перевести свой срочный вклад в банк, который предлагает более выгодную процентную ставку.

По словам Йонны Пехтер, в последние годы жители Эстонии поняли и приняли к сведению, что, прежде чем брать жилищный кредит, следует получить предложения от нескольких банков и таким образом сэкономить сотни или тысячи евро, беря кредит с более низкой процентной ставкой. „К сожалению, в отношении сбережений и банковских вкладов у людей нет подобного уровня осведомлённости, и поэтому миллиарды евро лежат на банковских счетах жителей Эстонии, не принося им никакого дохода“, – сказала Пехтер.