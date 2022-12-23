Сааремааскому парому поступило бомбовое предупреждение. Автор письма с угрозой задержан(11)
Парому Виртсу-Куйвасту поступила угроза взрывом. Взрывное устройство обнаружено не было, но из соображений безопасности пассажиры должны будут оставаться в своих автомобилях, отметил оператор паромного сообщения утром. Позже стало известно, что рейс на 11:25 отменен.
„В связи с бомбовой угрозой на обеденное время, которая поступила сегодня в отношении линии Виртсу-Куйвасту, мы приняли решение не допускать пассажиров в пассажирские салоны, чтобы предотвратить возможную угрозу и обеспечить безопасность пассажиров и судна“, - говорилось в утреннем сообщении перевозчика, который попросил у пассажиров понимания.
Команда судна проверила паром, и делает это в текущем режиме перед каждым рейсом, уточняет компания. Привлечена и полиция.
Сегодня в 8:40 утра в центр тревоги поступило сообщение о том, что служба поддержки клиентов TS Laevad получила электронное письмо, в котором говорилось, что сегодня в обед на паром Виртсу-Куйвасту прибудет бомба.
„Саперы будут работать над выявлением опасности и перед отплытием проверят паромы Виртсу-Куйвасту. Также в настоящее время полиция работает над установлением личности человека, который вынес бомбовое предупреждение“, — сказал оперативный дежурный Ляэнеской префектуры Марго Петерс.
Руководитель по связям с общественностью Таллиннского порта Сирле Арро сообщила, что на пароме, который должен выйти в 11.25, будут работать саперы, которые проверят пассажиров .
По имеющейся на данный момент информации, по словам Арро, выход парома из Куйвасту на 11:25 отменен. Полиция находится на месте и проверяет ситуацию.
„Реальной угрозы нет, но мы в состоянии повышенной готовности“, — добавила она.
Позднее стало известно, что полиция установила автора бомбовой угрозы, электронное письмо отправил живущий в Харьюмаа 31-летний мужчина. „К настоящему моменту мы задержали мужчину, и для дальнейшего выяснения обстоятельств и процессуальных действий его доставят в центр задержания“, - сказал оперативный дежурный Ляэнеской префектуры Марго Петерс.
„Бомбовое предупреждение имеет серьезные последствия. Полиция всегда делает все для того, чтобы исключить опасность, быстро установить автора угрозы и привлечь его к ответственности“, - сказал Петерс. В отношении 31-летнего мужчины начато уголовное делопроизводство по статье Пенитенциарного кодекса, которая рассматривает тяжкое нарушение общественного порядка.
Саперы проверили оба парома линии Виртсу-Куйвасту и ничего опасного не обнаружили. Движение паромов продолжается по обычному расписанию.