В Рождество и Новый год совершается существенно больше краж со взломом. Что нужно знать

Согласно статистике многих стран, к сожалению, в Рождество и Новый год совершается существенно больше краж со взломом, чем обычно. Причины разные: например, выше вероятность, что в доме есть ценные вещи, к тому же многие уезжают на праздники, поэтому злоумышленники знают, что риск попасться – меньше.

Если по возвращении вы обнаружите, что у вас дома побывали незваные гости, первой реакцией может стать беспокойство за свое имущество: пропало ли что-то, и если да, то большой ли ущерб? Гораздо более серьезное влияние кражи может поначалу остаться незамеченным: материальное можно заменить, а нарушенное чувство безопасности и приватности может навсегда оставить след в психике людей, особенно детей.

„Для большинства из нас дом – святое и личное место, где мы чувствуем себя непринужденно и в безопасности. Поэтому кража со взломом очень неприятна, даже если воры ничего не унесли или страховка возместит весь материальный ущерб“, – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

И если причины совершения кражи у большинства преступников обычно „деловые“, то для жертвы это может быть личным посягательством и травмирующим опытом.

Согласно результатам исследований, многие жертвы тяжело переносят кражу со взломом, они чувствуют себя в меньшей безопасности, чем прежде. Так, это может привести к страху перед потерей контроля и беспомощностью, ощущению, что дом перестал быть безопасным. К этому можно добавить стресс и напряжение, а также тревогу и расстройство сна.

В прошлом году Turu-uuringute AS и G4S провели в Эстонии исследование на тему безопасности дома, из результатов которого следует, что более 75 процентов людей, в чьих домах побывали воры, отметили, что эмоциональный ущерб превышает материальный. 72 процента испытывали неудобство и не чувствовали себя в безопасности еще долго после того, как у них дома или на даче была совершена кража со взломом.