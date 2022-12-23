В Рождество и Новый год совершается существенно больше краж со взломом. Что нужно знать(1)
Если в вашем доме совершена кража со взломом, это неприятный опыт, из-за которого может серьезно пострадать чувство безопасности и который может сильно повлиять на душевное здоровье всей семьи. Что делать, если произошло такое событие?
Согласно статистике многих стран, к сожалению, в Рождество и Новый год совершается существенно больше краж со взломом, чем обычно. Причины разные: например, выше вероятность, что в доме есть ценные вещи, к тому же многие уезжают на праздники, поэтому злоумышленники знают, что риск попасться – меньше.
Если по возвращении вы обнаружите, что у вас дома побывали незваные гости, первой реакцией может стать беспокойство за свое имущество: пропало ли что-то, и если да, то большой ли ущерб? Гораздо более серьезное влияние кражи может поначалу остаться незамеченным: материальное можно заменить, а нарушенное чувство безопасности и приватности может навсегда оставить след в психике людей, особенно детей.
„Для большинства из нас дом – святое и личное место, где мы чувствуем себя непринужденно и в безопасности. Поэтому кража со взломом очень неприятна, даже если воры ничего не унесли или страховка возместит весь материальный ущерб“, – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.
И если причины совершения кражи у большинства преступников обычно „деловые“, то для жертвы это может быть личным посягательством и травмирующим опытом.
Согласно результатам исследований, многие жертвы тяжело переносят кражу со взломом, они чувствуют себя в меньшей безопасности, чем прежде. Так, это может привести к страху перед потерей контроля и беспомощностью, ощущению, что дом перестал быть безопасным. К этому можно добавить стресс и напряжение, а также тревогу и расстройство сна.
В прошлом году Turu-uuringute AS и G4S провели в Эстонии исследование на тему безопасности дома, из результатов которого следует, что более 75 процентов людей, в чьих домах побывали воры, отметили, что эмоциональный ущерб превышает материальный. 72 процента испытывали неудобство и не чувствовали себя в безопасности еще долго после того, как у них дома или на даче была совершена кража со взломом.
Комментируя результаты исследования, руководитель северного региона службы „Помощь жертвам“ Ольга Евдокимова сказала, что такой опыт может вызвать стресс, из-за чего могут возникнуть депрессия, панические атаки или посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). И это серьезная проблема, которой сопутствуют, в числе прочего, расстройства сна и питания, трудности на работе, в учебе или личной жизни.
В Великобритании и Финляндии организации помощи жертвам подробно изучили влияние подобных событий на молодежь и пришли к выводу, что, хотя неприятны они для всех, в случае преступлений против собственности главными пострадавшими могут быть именно дети. Это происходит потому, что в юном возрасте люди подвержены влиянию и уязвимы, поэтому на них оказывается самое больше психологическое воздействие.
Как известно, у детей и так развита фантазия, и особенно – после травмирующего опыта: если кто-то чужой однажды уже тайком проник в дом и разгуливал там, как можно быть уверенным, что шум, доносящийся ночью из соседней комнаты, – это стиральная машина, а не злодей с плохими намерениями?
Чтобы предотвратить тяжелые последствия, порой стоит обратиться к специалисту по душевному здоровью еще до появления проблем. Часто серьезное вмешательство не требуется, но возможность рассказать о пережитом и поделиться горем могут дать жертве уверенность в том, что с ней все-таки все в порядке. Это важно потому, что часто люди не осознают влияния произошедшего и считают, что с ними все хорошо, хотя это может быть не совсем так.
Стоит знать: все, против кого совершено правонарушение и кто в связи с этим нуждается в помощи, имеет право получить компенсацию расходов на услугу психологической помощи. Соответствующее право есть и у членов семьи жертвы правонарушения, чье положение ухудшилось из-за правонарушения, совершенного в отношении жертвы.
Для ее получения следует связаться со службой „Помощь жертвам“, контакты региональных отделений которой приведены на сайте Департамента социального страхования. Если помощь требуется срочно или необходимо анонимное общение, можно позвонить по круглосуточному кризисному телефону помощи жертвам 116 006.
„Вероятность стать жертвой воров и краж со взломом будет меньше, если установить надежные двери и закрывать окна, когда вы ложитесь спать или уходите из дома. Несомненно, стоит заказать услугу охраны дома, ведь часто воров отпугивает один только вид охранных систем или звук сигнализации“, – добавил руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.