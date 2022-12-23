Лукас: переход на эстонский не коснется частных школ. Но требования к учителям будут общие

„Согласно утвержденному плану действий, с 2024 года кружки по интересам при общеобразовательных школах, а также внеклассная деятельность должны будут проводиться на эстонском языке. Руководители этих кружков должны будут знать эстонский язык на уровне С1. Однако абсолютно всех кружков по интересам это правило не коснется, сейчас мы говорим только о школьных секциях“, – передает RusERR слова Лукаса, сказанные „Актуальной камере“.

Под исключения подпадают и частные школы. Там обучение на русском языке может продолжаться и после 2024 года. „Закон о переводе школ на эстоноязычное обучение не касается частных школ. То есть частные школы могут продолжать обучение по своим методикам, в том числе вести обучение на других языках. Однако обязательно по эстонской программе“, – сказал Лукас.

Кроме того, несмотря на то, что частные школы сами выбирают язык обучения, требования к учителям будут общие, то есть владение эстонским языком на уровне С1.

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